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Общество

20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»

20 мая начинаются заказные автобусные перевозки между Государственным заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» и железнодорожной станцией «Сущёво» в прямом и обратном направлении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Остановки будут производиться в селе Сущёво, в Новоржеве, Алтуне, Пушкинских Горах у автостанции, у гостиницы «Дружба», у турбазы, также автобус заедет к отелю «Арина Р.».

Напомним, в апреле заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов рассказывал, что уже в этом сезоне первые туристы воспользуются железнодорожной станцией «Сущёво», развитие которой началось в рамках проекта «Поезд в Пушкинские Горы»

Проект «Поезд в Пушкинские Горы» предусматривает создание транспортного узла «Сущёво» и организацию автобусного сообщения с Государственным музеем-заповедником «Михайловское», который расположен всего в полутора часах езды.

И. о. гендиректора Псковпассажиравтотранса Александр Питиримов на пресс-конференции 11 мая напомнил, что через станцию «Сущево» идут поезда на Санкт-Петербург, Москву, Кишинев, Ригу, Житомир. Кроме того, через нее следуют вагоны беспересадочного сообщения до Праги, Вены, чешской Остравы.

Между Пушкинскими Горами и станцией будут курсировать небольшие 18-местные автобусы «Мерседес».

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