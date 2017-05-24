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Общество

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ лишился приставки «и.о.»

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов лишился приставки «и.о.», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания губернатора региона Андрея Турчака с глава муниципальных образований, которое проходит сегодня, 24 мая, в Великих Луках.

Андрей Агапов

Предложение Андрея Турчака избавить Андрея Агапова от приставки «и.о.» поддержали все главы муниципалитетов за исключением главы Дедовичского района Игоря Гуменюка.

«Я вас поздравляю, период испытательного срока затянулся, вы становитесь полноценным председателем комитета», - обратился губернатор к Андрею Агапову.

Напомним, Андрей Агапов стал исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в апреле 2016 года, после того, как ранее занимавший этот пост Дмитрий Быстров стал и.о. главы администрации Островского района. До этого он был заместителем председателя госкомитета. 

В апреле 2017 года в интервью Псковскому агентству информации Андрей Турчак заявил: «Из отопительного сезона благополучно выйдем, и Андрей Агапов избавится от приставки «и.о.». 

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