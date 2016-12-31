Отставки и назначения – 2016

09:48, 05 января 2017, ПАИ

Псковское агентство информации, подводя итоги года, традиционно (см. «Отставки и назначения» за 2014 и 2015 годы) рассказывает о тех кадровых перестановках, которые произошли в регионе, а также о псковичах, занявших новые посты на всероссийском и даже на международном уровнях.

Псковское областное Собрание

Именно в региональном парламенте в минувшем году произошли самые массовые кадровые перемены, поскольку в 2016-м жители Псковской области избрали новый состав Собрания. Однако, ещё до сентябрьских выборов в парламенте случились некоторые перемены. 16 мая ушёл из жизни депутат от партии «Справедливая Россия», великолучанин Николай Егоров. Мандат было решено передать Анатолию Палкину, который от него отказался. После этого освободившееся депутатское кресло занял актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Юрий Новохижин. Правда, в интервью ПАИ артист признавался, что войти в региональный парламент его заставили коллеги по партии.

Поработать в Собрании в полной мере Юрию Новохижину не удалось: мандат он получил в начале июня и принял участие только в одной сессии, после которой парламент ушёл на каникулы и возобновил свою работу уже в новом составе, сформированном по итогам выборов.

В новом, шестом, созыве Псковского областного Собрания, как и пятом, работают 44 депутата. Если численность парламента осталась прежней, то расстановка политических сил несколько поменялась.

Так, в пятом созыве к концу его работы фракцию «Единая Россия» представляли 28 народных избранников: Виктор Антонов, Ирина Богачёва, Александр Братчиков, Александр Василевский, Валерий Василевский, Аркадий Васильев, Алексей Васильев, Игорь Дитрих, Валентин Каленский, Борис Каракаев, Александр Котов, Александр Козловский, Всеволод Козловский, Андрей Козлов, Дарья Козьякова, Александр Лебедев, Ян Лузин, Михаил Мурашкин, Ульяна Михайлова, Виктор Остренко, Борис Полозов, Евгения Раудсик, Олег Савельев, Алексей Севастьянов, Юрий Сорокин, Анатолий Тиханов, Алексей Фёдоров, Владимир Яников.

В шестом созыве регионального парламента эта партия получила 33 места. По итогам выборов мандаты получили Виктор Антонов, Вадим Афанасьев, Александр Борисов, Ирина Богачёва, Марина Борисенкова, Александр Братчиков, Николай Бурый, Сергей Быков, Валерий Василевский, Александр Василевский, Алексей Васильев, Виктор Гречин, Геннадий Григорьев, Елена Даньшова, Игорь Дитрих, Лидия Драгунова, Валентин Каленский (руководитель фракции), Андрей Козлов, Всеволод Козловский, Дарья Козьякова, Александр Котов, Ян Лузин, Наталья Мельникова, Андрей Михайлов, Ульяна Михайлова, Виктор Остренко, Борис Полозов, Алексей Севастьянов, Юрий Сорокин, Андрей Ставрунов, Анатолий Тиханов, Алексей Фёдоров, Владимир Яников.

На первой же сессии депутаты проголосовали за назначение Александра Борисова сенатором от Псковской области, после чего освободившийся мандат получил Олег Савельев.

13 декабря ушёл из жизни Александр Василевский. Поскольку он прошёл в Собрание как одномандатник по избирательному округу № 8, то освободившийся мандат будет распределён по итогам довыборов в региональный парламент.

Второй по численности в областном Собрании была и остаётся фракция «КПРФ». В пятом созыве работали 8 коммунистов: Анатолий Копосов, Александр Рогов, Игорь Савицкий, Геннадий Бубнов, Мария Мышинская, Виктор Дуля, Дмитрий Михайлов, Алексей Фёдоров.

В шестом Созыве регионального парламента мандаты по итогам выборов получили Александр Рогов (руководитель фракции), Анатолий Копосов, Виктор Дуля, Сергей Сосновский и Николай Чувайлов.

12 декабря скоропостижно скончался Александр Рогов. Освободившийся мандат коммунисты решили передать депутату Псковской городской Думы Петру Алексеенко.

ЛДПР в шестом созыве Собрания удалось сохранить те же три места, что были у этой партии в пятом созыве, но вот списочный состав либерал-демократов серьёзно обновился. Мандат сохранил только Антон Минаков (руководитель фракции), ещё два кресла в новом Собрании заняли Сергей Литвиненко и Юрий Павлинов.

В пятом же созыве эту партию представляли также Сергей Макарченко и Василий Салопов.

В новом созыве областного Собрания, по сравнению с предыдущим, у «Справедливой России» оказалось на два места меньше. В итоге мандаты вновь получили Олег Брячак и Наталья Тудакова (руководитель фракции).

Они представляли партию и в пятом созыве, третьей была Лилия Никифорова, которая перед сентябрьскими выборами покинула «Справедливую Россию», четвёртый мандат, как уже упоминалось выше, сначала принадлежал Николаю Егорову, затем - Юрию Новохижину.

Партия «Яблоко» по итогам сентябрьских выборов сохранила свой единственный мандат. В пятом созыве Собрания это политическое объединение сначала представлял Лев Шлосберг, а после лишения его мандата – Любовь Жильцова. В шестом созыве от «Яблока» в парламенте вновь работает Лев Шлосберг.

В руководстве регионального парламента практически никаких изменений не произошло. Председателем вновь был избран Александр Котов, его первым заместителем – Виктор Антонов. Посты вице-спикеров сохранили Валентин Каленский, Виктор Остренко, Борис Полозов. Новичком здесь стал Анатолий Копосов. Он сменил в должности заместителя спикера Собрания своего коллегу по партии, работавшего на этом посту в пятом созыве, Геннадия Бубнова.

Посты председателей комитетов регионального парламента сохранили Борис Полозов (комитет по бюджету, финансам и налоговой политике), Виктор Антонов (комитет по труду и социальной политике), Виктор Яников (комитет по законодательству и местному самоуправлению), Александр Братчиков (Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию).

Подробнее о депутатах Псковского областного Собрания шестого созыва читайте здесь>>>.

Госдума

В сентябре, в Единый день голосования, псковичи выбирали не только новый региональный парламент, но голосовали и за депутатов Государственной Думы РФ. По итогам выборов состав представителей Псковской области в этом законодательном органе обновился, будем считать, что на 50%. Своё место в Госдуме сохранил лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев. Он шёл на выборы в составе общероссийского списка партии «Единая Россия».

Новичком же стал депутат Псковского областного Собрания пятого созыва, руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, гендиректор великолукского завода «ЗЭТО», основатель движения «Своё!», единоросс Александр Козловский. Он выиграл выборы в одномандатном избирательном округе.

В прошлом же созыве Госдумы у региона, кроме Александра Васильева, были ещё два депутата, правда, они также представляли Калининградскую область. Это справедливоросс Михаил Брячак и коммунист Игорь Ревин.

Совет Федерации

Несмотря на то, что после сентябрьских выборов Псковское областное Собрание шестого созыва назначало своего представителя, никаких изменений в составе сенаторов от региона не произошло.

Региональный парламент вновь делегировал в Совфед Александра Борисова, который был избран в Собрание по партийным спискам «Единой России». О том, кому перешёл освободившийся депутатский мандат, читайте в разделе «Псковское областное Собрание».

Администрация Псковской области

В администрации Псковской области в 2016 году заметных кадровых перестановок было крайне мало – всего две.

Первая случилась в апреле, когда Дмитрий Быстров оставил пост председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и стал исполняющим обязанности главы администрации Островского района с последующим окончательным названием на эту должность.

Дмитрий Быстров возглавлял Госкомитет области по делам строительства и ЖКХ с 2011 года. С момента его ухода исполняющим обязанности председателя комитета стал Андрей Агапов, прежде работавший там в ранге заместителя руководителя. До конца года избавится от приставки и. о. ему так и не удалось.

Смена председателя ещё одного Госкомитета области, на этот раз по природопользованию и охране окружающей среды, случилась в декабре. Второго числа губернатор освободил от поста руководителя Наталью Вдовину. Этому предшествовала проверка соблюдения требований к служебному поведению госслужащего, которая установила наличие в деятельности Натальи Вдовиной фактов коррупционных правонарушений.

7 декабря исполняющей обязанности руководителя комитета была назначена Татьяна Козина, прежде занимавшая должность заместителя Натальи Вдовиной.

Кроме того, в середине декабря стало известно, что на должность заместителя председателя Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства назначен депутат Псковской городской Думы Сергей Калинин, в связи с чем он покинул парламент (читайте об этом также в разделе «Город Псков»).

Также на работу в администрацию Псковской области перешёл Константин Калиниченко, ранее занимавший пост руководителя псковского управления Минюста РФ. Он стал ведущим специалистом отдела социальной поддержки отдельных категорий граждан Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.

Уже под самый занавес года, 29 декабря, губернатор объявил об уходе руководителя Управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области Валерия Яковлева в связи с достижением им пенсионного возраста. При этом работать в своей должности Валерий Яковлев продолжит до 14 января 2017 года. После этого будет решаться вопрос дальнейшей работы управления и вестись подбор его нового руководителя.

Избирательная комиссия Псковской области

В 2016 году, после сентябрьских выборов, был сформирован новый состав Избирательной комиссии Псковской области.

Комиссия состоит из 14 членов с правом решающего голоса, половину из которых назначает губернатор области. Андрей Турчак делегировал в облизбирком Николая Цветкова (рекомендован ЦИК РФ), Виктора Асадчего (представлен Псковским региональным отделением политической партии «Патриоты России»), Андрея Карпова (представлен Советом муниципальных образований Псковской области), Татьяну Лупоносову (представлена региональным отделением «Партии Роста»), Илью Можаеву (представлен региональным отделением партии «Справедливая Россия»), Алексея Синдеева (представлен региональным отделением Партии пенсионеров России) и Дмитрия Хритоненкова (представлен региональным отделением партии «Единая Россия»).

Ещё 7 членов комиссии назначило Псковское областное Собрание. Это Михаил Иванов и Сергей Ковальчук (кандидатуры представлены ЦИК РФ), Константин Калиниченко (представлен региональным отделением «Ассоциации юристов»), Павел Левенков (представлен местным отделением КПРФ), Елена Маятникова (представлена местным отделением партии «Яблоко»), Василий Тёмин (представлен местным отделением ЛДПР), Иван Патлач (представлен псковским областным Советом ветеранов войны и труда).

Фактически новичков в комиссии оказалось двое – это Дмитрий Хритоненков и Елена Маятникова. В предыдущем составе облизбиркома от «Единой России» был Владимир Борачук, а вместо представителя «Яблока» в комиссии работала общественница Алевтина Яковлева.

14 декабря состоялось первое заседание нового состава Избирательной комиссии Псковской области. На нём был избран председатель облизбиркома. Этот пост вновь занял Николай Цветков, чью кандидатуру на руководящую должность рекомендовал ЦИК РФ.

Также состоялись выборы заместителя председателя и секретаря комиссии. Здесь также перемен не случилось: замом стал Иван Патлач, секретарём - Сергей Ковальчук.

Госсектор

Управление Министерства юстиции по Псковской области завершило 2015 год без официально назначенного руководителя. Этим же закончился для псковского Минюста и в 2016 год.

В начале февраля начальником Управления был назначен Константин Калиниченко, до этого момента и. о. руководителя псковского Минюста РФ являлся Николай Филипчик.

Проработав в новой должности менее девяти месяцев, в октябре Константин Калиниченко покинул её. Исполняющим обязанности начальника Управления вновь стал Николай Филипчик.

Позже стало известно, что Константин Калиниченко перешёл на работу в Государственное управление социальной защиты населения Псковской области (подробнее об это в разделе «Администрация Псковской области»).

Также Псковская область вступает в 2017 год с вакансией Главного федерального инспектора по региону. Назначенный на этот пост в июне 2015 года Алексей Устинов в октябре 2016-го перешёл на работу в управление по вопросам государственной службы и кадров администрации президента РФ.

В мае 2016 года нового начальника обрело Управление федеральной почтовой связи по Псковской области — филиал ФГУП «Почта России». Им стал Андрей Марков. До этого момента исполняющим обязанности руководителя Управления была Любовь Рыбакова, назначенная в сентябре 2015 года после ухода с поста прежнего начальника Владимира Жолудева.

Поменялся начальник и в Управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области. Им стал Сергей Токарев. Возглавлявшая Управление с 2011 года Елена Жгут переместилась на позицию заместителя руководителя.

А из регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Псковской области ушёл его основатель и бывший руководитель Сергей Корсаков. К этому моменту он был заместителем руководителя оператора. Новое место работы Сергея Корсакова пока не известно, но он остался советником губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который курирует сферу ЖКХ.

Город Псков

В структуре Псковской городской Думы в минувшем году произошли некоторые изменения, повлёкшие за собой и кадровые перестановки. На июльской сессии депутаты приняли решение о создании комитета гордумы по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению. Возглавил его заместитель главы города Игорь Сиротин, а на сентябрьской сессии депутат Валерий Петров был избран заместителем председателя этого комитета.

Кроме того, в Псковской гордуме к концу года появилась вакансия: депутатский мандат сложил Сергей Калинин. Сделал он это по собственному желанию – в связи с трудоустройством в Государственный комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на должность заместителя председателя.

Также в этом году депутаты согласовали назначение директоров нескольких муниципальных предприятий города.

Так, Жанна Ильина возглавила Центр финансово-бухгалтерского обслуживания, где с 2010 года работала главным бухгалтером.

На пост начальника Горводоканала депутаты вновь утвердили своего коллегу Константина Болотина, а в кресле главы Псковских тепловых сетей парламентарии оставили Александра Коростелёва.

Муниципалитеты

Для Новосокольнического и Куньинского района 2016 год прошёл под знаком выборов глав. Если в Новосокольническом районе они были запланированными, то в Куньинском прошли вынужденно – 4 февраля умер глава этого муниципалитета, избранный только в мае 2014 года, Андрей Белугин.

Выборы были назначены на 22 мая и завершились победой с большим отрывом от конкурентов кандидата от «Единой России» Олега Лебедева.

В Новосокольническом районе главу выбирали в Единый день голосования 18 сентября. И здесь, получив более 50% голосов избирателей, победу одержал действующий глава района Виталий Соловьёв.

А в Островском районе сменился глава администрации района. В апреле стало известно, что этот пост оставляет Павел Мищенков. Он возглавил дирекцию по проведению Чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров. Эти международные соревнования должны были состояться в Острове в 2017 году, однако, в декабре Союз биатлонистов России уведомил Международный союз биатлонистов об отказе от их проведения также, как и этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

После ухода Павла Мищенкова исполняющим обязанности главы администрации муниципалитета был назначен Дмитрий Быстров, возглавлявший до этого момента Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (читайте об этом также в разделе «Администрация Псковской области»). 27 мая депутаты Островского района Собрания утвердили Дмитрия Быстрова в должности главы администрации.

Кроме того, в 2016 году, наконец, завершилась история с мандатом депутата Собрания Гдовского района, который в 2015 –м то отбирали у Алексея Малова и отдавали Виктору Уралову, то возвращали его обратно. Напомним, что поводом для лишения Малова депутатского креста стало наличие у него второго – эстонского – гражданства. В итоге в апреле мандат окончательно был передан Виктору Уралову.

Также в минувшем году сменился руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». У «руля» в этой организации встал глава Опочецкого района Юрий Ильин.

Общественные палаты

Количество общественных палат в Псковской области в ушедшем году удвоилось: к областной добавилась Общественная палата Пскова.

Но начнём с изменений, произошедших в областной палате. В апреле выйти из неё решила общественница и спортсменка Елена Демченкова. Свой шаг она объяснила тем, что «практически все попытки исправить организационные недостатки работы палаты упираются в непонимание большинства членов палаты, зачем это нужно, ведь и так все нормально».

В итоге большую часть года палата работала не полным составом и только 5 декабря вакансию закрыли: губернатор делегировал в этот орган бывшего депутата Псковского областного Собрания и экс-руководителя комитета по здравоохранению администрации города Пскова Лилию Никифорову.

Общественная палата Пскова создавалась с нуля и в несколько этапов. Сначала в неё планировалось включить 9 человек, позже число членов было решено увеличить до 15. При этом пятерых утвердил глава Пскова Иван Цецерский, столько же – Псковская городская Дума, оставшуюся пятёрку определил избранный состав палаты.

В итоге в состав Общественной палаты Пскова вошли президент Псковского государственного университета Сергей Вертешев, исполнительный директор АНО «Центр правового просвещения и медиации» Семён Никонов, член Псковского отделения Всероссийского общества инвалидов Николай Петров, специалист по работе с молодежью духовно-нравственного направления Псковского городского молодежного центра Андрей Таскаев, председатель Псковской областной общественной организации Центр чеченской культуры «Барт» Саид Дукаев, заместитель председателя Псковского регионального отделения Союза женщин России Валентина Донец, заместитель председателя Псковского регионального отделения «Опора России» Алексей Баркунов, председатель Правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов, заместитель заведующего гидрохимической лабораторией СОП Псковский облсовпроф Лариса Никольская, председатель Псковской областной общественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко, директор АНО «Национальный культурно-исторический центр имени М. А. Волошина» Сергей Семенов, начальник отдела генерального плана иститута «Псковгражданпроект» Инна Смирнова, настоятель Храма святого благоверного князя Александра Невского отец Олег Тэор, начальник Великолукского областного авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Владимир Матрунич и член Псковской областной коллегии адвокатов Анна Здановская.

Возглавил палату Сергей Вертешев.

Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании

Сформированный в декабре 2015 году новый состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании только в феврале 2016 года провёл своё первое заседание. На нём был избран председатель парламента. Им стал заместитель директора псковской школы № 10 Денис Матвеев.

В мае Денис Матвеев получил ещё одну должность. Его делегировали представлять Псковскую область в Молодёжном парламенте при Государственной Думе РФ.

Партии

Самые глобальные кадровые перемены среди региональных отделений партий в прошлом году случились в псковском КПРФ. Связаны они были со скоропостижной смертью 12 декабря лидера обкома партии Александра Рогова (читайте об этом также в разделе «Псковское областное Собрание»).

Буквально через несколько дней после его похорон псковские коммунисты провели пленум, на котором депутата Псковской городской Думы Петра Алексеенко избрали своим новым лидером.

При его переходе на повышение стало вакантным место руководителя псковского горкома КПРФ. Его занял экс-депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов.

Перевыборы руководящих органов прошли в «Единой России», причём не только в региональном отделении партии, но и в местных, районных.

На прошедшей 22 декабря отчетно-выборной конференции «Единой России» на пост секретаря Псковского регионального отделения партии был переизбран спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

А несколькими днями ранее отчетно-выборная кампания завершилась в местных отделениях партии. При этом 3 человека были избраны секретарями впервые: депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов — в новосокольничском отделении, глава городского поселения Плюсса Сергей Пустов — в плюсском отделении, директор базы «Юность» Павел Мищенков — в островском отделении.

В псковском городском отделении партии ЛДПР год закончился неспокойно: неожиданно решением руководства партии в отставку был отправлен руководитель отделения Игорь Иванов. Он был удивлён таким решением и отмечал, что не понимает причин.

Правоохранительные органы и силовые структуры

Лидером по числу кадровых назначений среди правоохранительных органов и силовых структур в ушедшем году стало УМВД РФ по Псковской области. Во-первых, случилось назначение нового начальника Управления. Этот пост занял Юрий Инстранкин, до этого работавший заместителем начальника Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел РФ.

Поменялся и руководитель УМВД России по Пскову. На смену Сергею Сорокину, который, к слову, был допрошен по делу о гибели цыганки-нарокоторговки при задержании, пришёл Сергей Сурин, который прежде был главой Управления уголовного розыска областного УМВД, а до назначения в Псков возглавлял ОМВД России по Островскому району

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А также от приставки «и. о.» избавился руководитель УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт.

Кроме того, появилась новая структура – отдел Национальной гвардии России по Псковской области. В него вошли мобильный отряд особого назначения, специальный отряд быстрого реагирования, центр лицензионно-разрешительной работы, а также Федеральное государственное казенное учреждение «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Псковской области». Во главе отдела встал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области Игорь Иванов.

В 2016 году продолжилась «чехарда» в руководстве Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, где довольно давно не было официально назначенного начальника, а сменяли друг друга люди с приставкой «и. о.».

В феврале появился очередной исполняющий обязанности - Саидмагомед Сааев. По информации из достоверных источников, его должны были назначить новым руководителем, однако, чуда не произошло и, пробыв в регионе дней 10, Саидмагомед Сааев отправился в Новгородскую область, где, кстати, проработал только до декабря и был переведён в Москву.

В Псковскую область был направлен бывший заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области Сергей Колесников. Несколько месяцев он пробыл в статусе «и. о», а в июле его назначили новым главным судебным приставом Псковской области.

Закончилась в минувшем году «псковская» история Андрея Калинина, ещё несколько лет назад работавшего начальником Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Лишившись высокого поста, он занял кресло прокурора Гдовского района. 5 мая стало известно, что и в этой должности он завершил свою карьеру. В итоге Андрей Калинин отправился в Мурманскую область, где стал главным федеральным инспектором.

А исполняющим обязанности прокурора Гдовского района был назначен Андрей Волков.

Кстати, в областном СУ СК в минувшем году состоялось переназначение руководителя: ещё на пять продлены полномочия начальника управления Олега Тушмалова.

Культура

В учреждениях культуры области 2016-й тоже не обошёлся без перемен.

Так, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина завершился эксперимент с «конфигурацией худрука и главного режиссера». Петербургский режиссёр Григорий Козлов ушел с должности художественного руководителя и её, как было объявлено, по решению труппы, занял Александр Кладько, прежде работавший главным режиссёром театра.

Уж точно сюрпризом для большинства жителей региона стала смена директора Псковской областной филармонии. Им был назначен руководитель «ЧеТВ», продюсер и режиссер Артем Татаренко, а довольно долго возглавлявшая филармонию Галина Иванова перешла на позицию заместителя.

Появился новый заместитель по стратегическому развитию и маркетингу у директора Псковского музея-заповедника. На эту должность перешла бывший первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владислава Вишневская.

Медицина и соцсфера

В 2016 году состоялись назначения главных врачей нескольких медицинских и одного социального учреждения.

В частности, новый главный врач появился у Псковской областной детской больницы. На смену занимавшей эту должность Любови Рыловой пришёл Аркадий Гохман.

А Порховской межрайонной больницей теперь руководит Татьяна Горбунова.

Пост директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Локнянский психоневрологический интернат» заняла Людмила Тимошенкова.

Отметим, что замещение всех этих трёх должностей происходило по итогам конкурсов, победителями которых и были признаны новые руководители.

Шоубизнес

Представителей шоубизнеса, чьи бы имена были всегда на слуху, в Псковской области очень и очень не много. Один из ярчайших его представителей – Николай Королёв, за карьерой которого наблюдают многие. Когда-то он работал в КСК «Супер», дальше был клуб «Р-16», потом – отель Old Estate Hotel & SPA, где он работал арт-директором.

2016-й год для Николая начался сменой работы. Он стал арт-директором в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис».

Бывшие

В этом разделе мы традиционно представляем новые назначения уроженцев или бывших жителей Псковской области, случившиеся в масштабах России. В 2016-м «псковский» след обнаружился и за пределами страны.

Например, командующим ВДВ вновь стал человек с «корнями» в Псковской дивизии. Новый начальник Андрей Сердюков, как и предыдущий – Владимир Шаманов, когда-то проходил службу в 76-й ДШД.

Непростой год выдался у уроженца Великих Лук прославленного футболиста Дмитрия Аленичева. Более полугода решалась его судьба на посту тренера «Спартака». С ним то продлевали контракт, то собирались отправить в отставку. В итоге в августе Дмитрий Аленичев по собственному желанию покинул «Спартак».

Напомнили о себе и несколько бывших вице-губернаторов Псковской области. Денис Кравченко, ныне являющийся первым заместителем генерального директора ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», получил мандат депутата Государственной Думы.

Другой экс-вице-губернатор Герман Елянюшкин в минувшем году, напротив, лишился должности заместителя председателя правительства Московской области, по данным федеральных СМИ, за срыв сроков сдачи трех перинатальных центров.

Без работы остался и уроженец Псковской области Сергей Шаталов. Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева с 15 января он был освобождён от должности заместителя министра финансов в связи с выходом на пенсию.

В правительстве Ярославской области теперь работает Виталий Ткаченко, известный девелоперскими проектами в Пскове, в частности, он - первый владелец гостиницы Old Estate Hotel & SPA. Он занял пост заместителя председателя правительства этого региона.

В руководстве Калининградской областной Думы 6-го созыва оказался уроженец Усвят Александр Богданов. Он был избран первым заместителем председателя регионального парламента.

А вот уроженец города Печоры контр-адмирал Виктор Лиина получил назначение начальником штаба Черноморского флота.

В высоких научных кругах у Псковской области тоже оказался «свой человек». Бывший сотрудник Псковского государственного педагогического института (ныне Псковский государственный университет) Валерий Гарбузов с марта является директором Института США И Канады Российской академии наук.

Что же касается международной части этого раздела, то псковские корни оказались у нового президента Австрии Александра Ван дер Белена. Его дед, которого звали также - Александр Фон дер Белен - руководил Псковской губернией в 1917 году, сразу после февральской революции. На должности губернского комиссара Временного правительства он находился до начала 1918 года, когда окончательно сменилась власть. После чего он вместе с семьёй переехал сначала в Эстонию, затем в Австрию. Историю этой семьи читайте здесь>>>

При подготовке материала были использованы фотографии пресс-служб администрации Псковской области, Псковского областного Собрания, муниципального образования «Город Псков».