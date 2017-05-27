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Стритрейсеры и автомногоборцы сразятся на фестивале «Я уверен на дороге» в Печорском районе

Представители команды «Скобари» - участники 5-го этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью - и стритрейсеры из клуба «PRT» сразятся 27 мая в Печорском районе на картодроме «Печорский» (41-й километр трассы Псков – Рига) в рамках фестиваля автолюбителей «Я уверен на дороге». Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. 

Первым соревнованием будет разгон на 400 метров на трассе, подготовленной клубом «PRT». Следующий этап - соревнования на трассе для автомногоборья. Олег Мыслевич отметил, что от каждой команды в этом турнире будут участвовать по 5 человек. Уже известно, что «Скобарей» представит Юрий Васильев из Невеля и псковичи Кирилл Ксенофонтов, Денис Гаврилов, Владимир Гончаренко.

Победителя определят по сумме четырех лучших времен, показанных в ходе заездов. 

Олег Мыслевич добавил, что у клуба «PRT» сегодня открытие сезона. На мероприятии ожидается порядка 1000 гостей и около 40 участников. Примерно столько же спортсменов примут участие в 5-м этапе Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью.

С 13:00 до 14:00 пройдёт регистрация участников на месте проведения мероприятия. С 15:00 начнётся соревновательная программа, в 15:40 состоится официальная церемония открытия, после которой, с 16:00, участники будут знакомиться с трассой №2, с 16:30 продолжится спортивная часть фестиваля.

На 20:00 запланирована церемония награждения победителей. Их определят в следующих классах:   

2WD - серийные автомобили с приводом на переднюю ось.

2WD - «минус»- серийные автомобили с приводом на заднюю ось.

4WD - серийные полноприводные автомобили.

«Волга» - автомобили ГАЗ, УАЗ (кроме «Патриот»), «Газель».

Отметим, проект «Я уверен на дороге» Федерации автоспорта Псковской области выиграл президентский грант на сумму 4 млн 900 тыс. рублей.

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