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«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму

Обладательница титула «Миссис Псков – 2016» Юлия Григорьева будет участвовать в выборах в Псковскую городскую Думу в составе центральной части партийного списка «Родины». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 1 июня, в ходе пресс-конференции заявил лидер регионального отделения партии Константин Вилков. 

Напомним, о том, что Юлия Григорьева намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу от партии «Родина», Константин Вилков сообщае еще в марте.

Юлия Григорьева

Юлия Григорьева завоевала титул «Миссис Псков». Кроме того, по итогам проходившего в Китае финала международного конкурса красоты Mrs.Globe 2016 она вошла в ТОП-30 самых красивых замужних женщин мира и получила титул «The best mother award 2016». 

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