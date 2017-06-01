«Миссис Псков – 2016» войдет в список «Родины» на выборах в псковскую гордуму

15:58, 01 июня 2017, ПАИ

Обладательница титула «Миссис Псков – 2016» Юлия Григорьева будет участвовать в выборах в Псковскую городскую Думу в составе центральной части партийного списка «Родины». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 1 июня, в ходе пресс-конференции заявил лидер регионального отделения партии Константин Вилков.

Напомним, о том, что Юлия Григорьева намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу от партии «Родина», Константин Вилков сообщае еще в марте.

Юлия Григорьева завоевала титул «Миссис Псков». Кроме того, по итогам проходившего в Китае финала международного конкурса красоты Mrs.Globe 2016 она вошла в ТОП-30 самых красивых замужних женщин мира и получила титул «The best mother award 2016».