На сайте «Прямой линии» с Путиным опубликовали первые «популярные вопросы»
На сайте «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным в разделе «Популярные вопросы» появились первые 10 примеров:
- «Когда у нас в стране исчезнет понятие «обманутый дольщик»? В Волгограде нас уже несколько тысяч человек. Мы остались и без квартир, и без денег»;
- «Когда увеличат размер детских пособий?»;
- «Почему крепкий рубль вредит российской экономике? Как я понимаю, чем крепче рубль, тем ниже цены на продукцию на территории РФ? Или я неправ?»;
- «Когда наши чиновники начнут нести персональную ответственность за свои действия? Почему вместо того, чтобы наказывать их, чиновников всего лишь увольняют либо переводят на другое [место] работы?»;
- «Почему Москву облагораживают, а про Санкт-Петербург забыли? Сносят хрущёвки в Москве, а Питер весь в хрущевках, программа сноса нескольких кварталов заморожена. Мы живём в хрущёвке в Невском районе, квартира постройки 1963, вся разрушена, никакие ремонты не помогают»;
- «Почему обычной российской семье из Санкт-Петербурга или Москвы значительно проще в финансовом плане слетать отдохнуть туда-обратно в Европу, чем к нам на Дальний Восток или Байкал? Если билеты на самолёт из европейской части России более-менее доступны, то билеты обратно (например, из Хабаровска или Владивостока) стоят целое состояние. В итоге путешествия по России так и остаются несбыточной мечтой для среднего класса»;
- «Когда медицинским сестрам будет назначена достойная зарплата? Сейчас наша зарплата составляет 13 тысяч рублей в месяц»;
- «Наша страна вышла на ведущие роли в мире по производству и продажам вооружения. Но когда мы будем первыми в других сферах — по выпуску надёжных и конкурентоспособных автомобилей, сфере образования, медицины, спорта, кино и т.д.»;
- «Мне 52 года, скажите, планируется ли увеличение пенсионного возраста? Если честно, после 55 лет женщины уже вряд ли смогут полноценно работать в нашей стране, так как мы всю жизнь работали в полную силу и за очень маленькую зарплату»;
- «Как Вы думаете, как выступит сборная России по футболу на Чемпионате мира в следующем году?».
Напомним, традиционная «прямая линия» с президентом пройдёт 15 июня в 12:00 мск. Вопросы главе государства принимают по телефону 8 800 200-40-40, звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7 499 550-40-40, +7 495 539-40-40. Также задать вопрос можно с помощью SMS или MMS-сообщений на номер 04040 и на сайтах moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Кроме того, для сбора вопросов созданы специальные группы в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а в AppStore и GooglePlay размещено официальное приложение «Москва-Путину».