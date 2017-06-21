Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства

11:18, 21 июня 2017, ПАИ

Представители генерального подрядчика строительства второго пускового комплекса Северного обхода Пскова ООО «Технострой» передали в комитет Псковской области по транспорту предварительные расчёты минимального финансирования и план действий, необходимых для сохранения темпов строительства трассы. Как сообщил Псковскому агентству информации начальник строительства Александр Семёнов, в ближайшее время эту информацию должны довести до вице-губернатора Александра Кузнецова, который накануне просил подготовить подобные расчёты.

«Посчитана сумма, мы пообщались с субподрядчиками, и не только с нынешними, но и с перспективными, которым предстоит выполнять сложные дорогостоящие работы, требующие большие финансовые средства. Они нам обозначили, какая минимальная сумма им необходима для того, чтобы они начали работать с условием, что при этом минимальном финансировании они работу выполнят и окончательный расчёт получат, условно, в декабре - это то, о чем мы говорили в понедельник [на совещании с Кузнецовым]», - сказал Семёнов.

«Не совсем понятная пока ситуация по мосту через Великую. Там большая сумма нам озвучена, порядка 560 млн рублей. Но пока непонятна, как минимальная часть из этой суммы им необходима, чтобы они продолжили работы. Потому что 120 млн рублей им должны на данный момент, и понятно, что когда их выплатят, этих денег всё равно не хватит: там большие затраты нужны на материалы, на аренду техники, на топливо и так далее. Для прояснения этого вопроса уже нужно будет разговаривать с руководителем субподрядчика. Для себя мы примерно определились с некоей суммой, которая должна позволить им планомерно работать до декабря - но это наше видение, надо разговаривать».

Напомним, накануне по итогам совещания, на котором Александр Кузнецов призвал подрядчиков не снижать темпы строительства второй очереди Северного обхода Пскова, в комментарии для Псковского агентства информации он пояснил причины исчерпания выделенных на объект средств в нынешнем году: «Исчерпание средств по этому году было связано с тем, что у нас 400 млн рублей было заложено в прошлом году, а основной объём средств запланирован на 2018 год. По текущему году финансирование не было определено в принципе. В прошлом году конкурс был разыгран, подрядная организация его выиграла и выполнила работ уже намного больше, чем на 400 млн - и продолжает работать, что отрадно. Сейчас можно резюмировать, что работы будут вестись, и мы от графика не отойдём ни на йоту. Может быть, действительно, более сложные и дорогостоящие работы останутся на будущий период - например, с мостовыми опорами. Это действительно сложный, уникальный для нас мост с пролётным сооружением более 100 метров. Работы по дорожному полотну, по путепроводам, по переходам - они будут вестись в полном объёме. Мы выработаем с подрядной организацией такой график с минимальным финансированием, чтобы в этом году вести работы на объекте должным образом в соответствии с графиком, который был подписан».

При этом вице-губернатор сообщил, что сейчас в Минтрансе готовят документы на выделение в этом году Псковской области от 300 млн до 1 млрд рублей для продолжения работ.