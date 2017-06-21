Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста

15:28, 21 июня 2017, ПАИ

Директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Киселев прокомментировал судебное разбирательство, которое инициировала прокуратура в его отношении. По словам руководителя учреждения, причной стала жалоба одного из московских туристов на несвоевременный ответ музея на запрос об источнике, основаниях и времени поступления в фонд музея выставленного экспоната — Престольного Евангелия XVII века. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Напомним, ранее сообщалось, что вопреки требованиям Федерального закона от 2.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответ на обращение гражданина был направлен заявителю спустя более 70 дней и только после вмешательства прокуратуры города, начавшей проверку по обращению гражданина. Постановлением мирового судьи руководитель музея признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), и подвергнут наказанию в виде штрафа.

Юрий Киселев пояснил, что турист направил письменный запрос в Информационный туристский центр Псковской области. Оттуда его письмо направили в приемную музея. «И здесь произошел какой-то технический сбой. Письмо инфоцентр действительно нам направил, но по факту я его не получил. И по прошествии 70 дней, в соответствие с законом, мы получили повестку в суд», — рассказал ПАИ Юрий Киселев «Я, конечно, объявил замечания своим сотрудникам, но считаю, наш гость мог бы выяснить всю интересующую его информацию гораздо проще и надежнее. Например, просто позвонив директору — мой телефон указан на сайте музея, я бы лично за одну минуту рассказал бы ему всё о заинтересовавшем его экспонате, историю которого знаю как свои пять пальцев. Или можно написать в нашей гостевой книге — она находится на главной странице нашего сайта. Мы часто получаем вопросы от наших посетителей и сотрудники очень оперативно и полно на них отвечают».