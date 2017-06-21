Владимир Воробьёв: В Пскове негде устроить ещё один городской пляж

12:45, 21 июня 2017, ПАИ

В Пскове негде устроить ещё один городской пляж, заявил на пресс-конференции 21 июня председатель комитета по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Воробьёва, в администрации города осознают, что одного пляжа для Пскова мало, однако для организации нового места отдыха необходимо выполнить «много требований». «Разговор, прежде всего, идёт о скорости течения реки, рельефе дна, качестве воды», - уточнил он.

Владимир Воробьёв отметил, что со специалистами Роспотребнадзора обсуждался вопрос организации городского пляжа в районе Степановского лужка, но качество воды в этом районе оказалось настолько плохим, что согласование на эти работы получить не удалось.

Что касается обустройства пляжа на Пскове, то, по словам Владимира Воробьёва, берег чересчур каменистый, а зеркало реки в районе города незначительное. При этом на одного купающегося должно приходиться 5 квадратных метров, к тому же скорость течения не должна превышать 50 метров в секунду, на Пскове скорость больше. «Отправные точки развертывания пляжа не отвечают самой природе реки Псковы», - добавил Владимир Воробьёв.

Он также сообщил, что конкурс на содержание городского пляжа выиграли сразу две компании, они будут выполнять работы в течение трёх сезонов. Сотрудник администрации напомнил, что 9 июня пляж у Мирожского монастыря был освидетельствован и признан готовым к функционированию по назначению. По словам Владимира Воробьёва, пляж убирается ежедневно, все необходимые работы состоялись, нареканий к работе спасательного поста нет.