Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован

16:39, 21 июня 2017, ПАИ

Несмотря на непростую финансовую ситуацию в стране, проект строительства Северного обхода вокруг Пскова будет реализован, заявил в комментарии Псковскому агентству информации депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский.

«Несмотря на объективно непростую финансовую ситуацию не только в нашем регионе, но и в стране в целом, благодаря усилиям и активной работе губернатора Андрея Турчака, вниманию со стороны «Единой России» в Псковской области реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, о которых до недавних пор мы могли только мечтать. В Великих Луках это путепровод, который в скором времени соединит две части города, разрезанных железнодорожной линией, в Пскове – Северный обход», - напомнил он.

По словам парламентария, «это очень масштабные проекты, конечно, воплотить их в жизнь не так просто. Нужны и значительные финансовые вливания, и добросовестная работа подрядчика, и активный контроль и помощь со стороны власти». «Хочу подчеркнуть, что и в Пскове, и в Великих Луках такой контроль ведется», - заверил он.

«Со своей стороны, как депутат Государственной Думы, я уделяю этим вопросам повышенное внимание, поднимаю их на встречах с профильными министерствами, на заседаниях фракции. Объективные трудности могут возникнуть везде, но, как мы видим на примере великолукского путепровода, они преодолимы – несмотря на недобросовестность предыдущего подрядчика и все слухи, что путепровода якобы не будет, мы видим: строительство идет, первая очередь объекта будет запущена уже в конце этого года. Поэтому и в том, что касается псковского Северного обхода, мы приложим все усилия, чтобы темпы строительства трассы не снижались», - добавил парламентарий.

«Сейчас есть понимание того, что для этого нужно сделать, в Минтрансе готовятся документы на выделение в этом году Псковской области финансовых средств для продолжения работ. Эту работу держит на постоянном контроле губернатор Андрей Турчак, областная администрация, и я уверен, что Северный обход будет реализован», - резюмировал депутат Госдумы.

Напомним, ранее вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов призвал подрядчиков не снижать темпы строительства второй очереди Северного обхода Пскова и пояснил причины исчерпания выделенных на объект средств в нынешнем году. По его словам, в Минтрансе готовят документы на выделение в этом году Псковской области от 300 млн до 1 млрд рублей для продолжения работ. Представители генерального подрядчика строительства, ООО «Технострой», уже передали в комитет Псковской области по транспорту предварительные расчёты минимального финансирования и план действий, необходимых для сохранения темпов строительства трассы.