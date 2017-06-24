В Порхове отрыли памятник одному из первых советских тракторов

14:25, 24 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 24 июня, в Порхове в рамках празднования 778-й годовщины основания города, на проспекте Ленина напротив Дома советов возле доски почёта открыли постамент «Трактор» — памятник одному из первых советских тракторов СТЗ-ХТ315/30.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на открытии памятника глава муниципалитета Виктор Степанов сказал: «Я уверен, что наша страна возродится и сельское хозяйство будет развиваться. […] Наш памятник никогда не уйдёт в металлолом, это наша память и гордость». Он назвал его «памятником трудовой доблести народа и созидательного труда жителей Порховского района и Псковской области».

Отметим, ранее данный трактор находился на постаменте возле порховского предприятия «Сельхозтехника» (позднее – «Агропромсервис»), которое занималось ремонтом и производством тракторов и сельхозмашин.

Напомним, сегодня в Порхове также проходит ремесленный фестиваль «Пришелонское плетение».