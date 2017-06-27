Ганза районного масштаба

14:27, 27 июня 2017, ПАИ

Подготовка к 39-м Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году, уже началась, и только полностью игнорирующий общественную жизнь человек мог не слышать о приближении этого фестиваля. Слово «Ганза» уже стало брендом – оно используется в названии псковских фестивалей, конкурсов, акций и других мероприятий. Однако, немногие знают, что в Псковской области есть еще один город, который совсем недавно стал ганзейским: в 2016 году в Международный Ганзейский союз Нового времени вошёл Порхов, а весной райцентр был принят и в Союз русских ганзейских городов. Корреспондент Псковского агентства информации побывала на праздновании 778-летия со дня основания Порхова и узнала, чем город намерен удивлять российских и иностранных туристов.

«Обидные дела» порховских пиратов

У многих, конечно, возник вопрос: как и на каких основаниях маленький провинциальный райцентр попал в Ганзейский союз, в состав которого на сегодняшний день входят 186 городов Европы, и только 14 из которых – русские. Ответить на эти вопросы нам помог Почётный гражданин Порхова Мартин Нармонтас, благодаря которому город и стал ганзейским.

Именно ему принадлежала идея вхождения Порхова в союз, и возникла она после возвращения из немецкого города Герфорда, где в 2013 году проходили 33-и Международные Ганзейские дни. Мартин Нармонтас участвовал в фестивале по приглашению администрации Пскова с собственным проектом «Средневековая школа грамоты». Там он познакомился с президентом Международного Ганзейского союза Нового времени Берндом Заксе, завязалась дружеская переписка. Мартин Нармонтас стал искать документы, подтверждающие участие Порхова в средневековой Ганзейской торговле, и они нашлись в Любекском городском архиве. В древних бумагах, написанных на пергаменте по латыни, были упомянуты реки Уза и Черёха, поселение Сланкани (Славковичи, Порховский района) и некоторые «обидные дела» по отношению к ганзейским купцам на водах Узы в XIII-XIV веках.

Три года понадобилось на то, чтобы Порхов стал Ганзейским. В 2014 году была проведена тематическая краеведческая конференция, в которой приняли участие представители всех пришелонских городов. Ученые ПсковГУ помогли составить историческую справку, которую подписала кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Ирина Колосова. Идею поддержали депутаты Порховского районного Собрания и лично губернатор Псковской области Андрей Турчак, после чего была разработана презентация-заявка на вступление Порхова в союз. Мартин Нармонтас отправил пакет документов на русском и немецком языках президенту Ганзейского союза, который передал их в Любекский городской архив. Историки архива подтвердили изложенные в бумагах исторические факты и предоставили собранию делегатов в норвежском Бергене свои положительные рекомендации. И вот, в июне 2016 года, во время празднования 36-х Международных Ганзейских дней, делегаты европейских и российских ганзейских городов единогласно проголосовали за включение Порхова в Международный Ганзейский союз Нового времени.

Обо всё этом можно узнать из книги «Порхов - Ганзейский город Нового времени», которую составил Мартин Нармонтас. Издание включает четыре главы, первая из них называется «Порхов – форпост Новгородской земли». Она представляет собой краткую историческую справку по истории Порхова: читатели узнают, что Порхов основал Александр Невский в 1239 году, а позднее для защиты Великого Новгорода здесь была построена каменная крепость. В этой главе рассказывается не только о создании и развитии Порхова в эпоху средневековья, но и о современном городе.

Вторая глава «Новгород, Псков и Ганза: 400-летие истории торговли» посвящена крупным ганзейским городам. В частности, речь идёт о том, что в Средние века в Новгороде, в подчинении которого был Порхов, располагалась одна из четырёх самых крупных ганзейских «контор» - представительств Ганзы. Ещё три «серьёзные конторы» были расположены в Лондоне, Брюгге, Бергене. При составлении этой главы Мартин Нармонтас отобрал самые интересные материалы из книг Владимира Аракчеева «Псков и Ганза в эпоху Средневековья» и Елены Рыбиной «Новгород и Ганза».

Третья глава рассказывает о «Водном торговом пути между Псковом и Новгородом по рекам Череха, Уза, Шелонь и озеру Ильмень в эпоху Средневековья». Сюда вошли материалы прошедшей в Порхове краеведческой конференции, в том числе статьи, опубликованные доцентом ПсковГУ Ириной Колосовой и археологом Александром Михайловым. В материалах книги говорится, что по этим небольшим рекам корабли перевозили товары из Пскова в Новгород. Для передвижения по неглубоким водоёмам использовались ладьи (в Средневековье - учаны), некие специальные речные плоскодонные торговые суда небольшого объема, которые брали 2 тонны груза и 6 гребцов.

В этой части книги рассказывается о том, что на Узе ганзейских купцов грабили речные разбойники. Именно благодаря этим пиратам и удалось доказать, что Порхов находился на данном водном пути и участвовал в ганзейской торговле. В исторических документах указано, что после нескольких ограблений новгородский князь Андрей приказал давать купцам охрану для сопровождения в речных походах, после чего нападения прекратились. Документы об этих «обидных делах» хранятся в Любекском городском архиве, в них указаны имена купцов и 28 речных разбойников.

Четвёртая глава носит название «Город Порхов - ганзейский город Нового времени: путь от Герфорда до Бергена» и повествует о том, как Мартину Нармонтасу удалось добиться включения Порхова в Ганзейский союз.

Книга формата А4, состоящая более чем из 100 страниц, будет напечатана за счёт средств городского бюджета к 1 июля в 35 экземплярах, которые Почетный гражданин Порхова презентует VII Русских Ганзейских дней, которые пройдут в Тихвине с 8 по 9 июля. Издание станет подарком от Порхова представителям русских ганзейских городов.

Скромное подворье

Но книга – это не единственное, что было сделано за год после вступления Порхова в Ганзейский союз. 24 июня райцентр отметил 778-ю годовщину со дня основания, и праздник в этом году был весьма не обычным. Так, впервые праздничные мероприятия стартовали не возле памятника основателю города Александру Невскому, а напротив Дома советов. Именно там появился памятник одному из первых советских тракторов, который, по мнению главы Порховского района Виктора Степанова, станет еще одной порховской достопримечательностью как «памятник трудовой доблести русского народа и созидательного труда жителей Порховского района и Псковской области».

Сразу после торжественного открытия нового памятника порховичей ждал еще один сюрприз – костюмированное ганзейское шествие, которое прошло в городе впервые и, надо сказать, оказалось весьма солидным. Артисты, одетые в национальные костюмы, с песнями и улыбками прошли по главному проспекту города, чтобы впоследствии возложить цветы к памятнику Александру Невскому.



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Затем ганзейское шествие переместилось в городской парк, в центре которого выступали местные творческие коллективы, а также артисты из других районов Псковской области и Санкт-Петербурга. Помимо не совсем традиционной концертной программы с участием великолукской рок-группы, изюминкой Дня города стало то, что в парке развернулось «Пришелонское ганзейское подворье», где впервые собрались ремесленники со всей Псковской области. В этот день гости праздника могли приобрести не только шашлык, пирожки и детские игрушки, но изделия псковских мастеров. В рамках фестиваля ремесленников был представлен широкий ассортимент сувениров ручной работы, проходили мастер-классы и даже мастер-шоу, а на детской «Ганзейской поляне» юные горожане могли поучаствовать в интерактивной площадке «гончарный круг», примерить на себя рыцарские доспехи и сразиться на мечах. Также гости праздника увидели дефиле народных костюмов, настоящий рыцарский бой, смогли пострелять из лука.



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Порховский Дом ремесел не оставил равнодушным ни одного посетителя - там можно было познакомиться с плетением из прута, травы, бересты, росписью по камню.

«Это очень скромные шаги, но мы будем стараться и впредь продвигать слово «Ганза», как делается в Пскове. Ресторан «Ганза», шоколад «Ганза» и так далее», - прокомментировал праздник Мартин Нармонтас.

Народная дипломатия по-порховски

Для чего это нужно Порхову? В первую очередь, конечно, для придания городу нового облика, привлечения внимания властей к необходимости реставрации ряда объектов и благоустройства. Ну, а в числе глобальных целей – налаживание связей с русскими и заграничными ганзейскими городами, организация международных туристических маршрутов через Порхов.

«Ганзейское движение становится популярным в разных странах, оно позиционирует себя как народная дипломатия: это не только торговля и ремесла, но и неформальное общение представителей 16 стран», - рассказал Мартин Нармонтас о своём пребывании на Международных Ганзейских днях в Бергене и Герфорде. Он вспомнил, что на фестивалях всегда царит очень дружеская атмосфера, вне зависимости от религии и политики: «Там никто не вспоминает, кто католик, а кто православный, кто какие санкции ввел, кто на кого обижен. Этого там не заметно». Почетный гражданин Порхова с уверенностью заявил, что делегации абсолютно всех ганзейских городов очень доброжелательные, и люди стараются восстановить нормальные отношения, былую дружбу, минуя высоких чиновников, президентов и правительства.

Конечно, при таком налаживании контактов нельзя упасть в грязь лицом, ведь делегаты представляют честь целой страны и не могут «позорить» её своим поведением. Показал себя с хорошей стороны и Мартин Нармонтас, который не захотел второй раз подряд везти на Ганзу «Школу славянской грамоты», а решил придумать что-нибудь новенькое. Поэтому он представил на 36-х Международных Ганзейских днях в норвежском Бергене акцию «Письмо в Россию». Её смысл был в том, что каждый желающий, у кого в России есть родственники, друзья или знакомые, мог написать им письмо, если помнил адрес, фамилию. Но письмо это было не обычное, а в виде известного в России конверта-треугольника, которым пользовались солдаты во время войны. Однако, Мартин Нармонтас решил, что на Ганзейских днях говорить об этом неуместно, и объяснил необычную форму письма таким образом: «Если у вас случайно не оказалось конверта, и нужно срочно написать письмо другу, вот так можно выйти из положения». Что ж, это тоже народная дипломатия. Желающие написать письмо в Росиию нашлись даже в далёком Бергене, и Мартин Нармонтас привёз в Порхов десять писем, которые отправил адресатам с местного почтамта.

К слову, такая «почтовая» тематика не случайна: раньше Мартин Нармонтас 17 лет руководил местной почтой. Естественно, это не проходит бесследно, поэтому еще один проект, к реализации которого приступил Почетный гражданин – это «Ганзейская почта». Уже разработаны и частично отпечатаны специальные конверты с ганзейской символикой, на которых написано «Ганзейское письмо из Порхова» на русском, немецком и английских языках. Впоследствии, возможно, на конвертах появятся также эстонские, латышские буквы.

«Ганзейская почта» совсем скоро заработает в порховском кинотеатре, и гости города смогут отправить письмо в тематическом конверте по России и за границу.

Кстати, проект этот придумал именно Мартин Нармонтас, соответственно, «Ганзейская почта» будет выделять Порхов среди других ганзейских городов. «Думаю, никто больше не догадался, или догадался, но не воплотил», - с улыбкой заметил автор проекта. В общем-то, неплохая задумка, тем более, затрат почти не требует – придумать конверты и специальную «ганзейскую бумагу» распечатать их, да разместить над столом вывеску, чтобы люди знали, куда идти за уникальным конвертом.

Тайны «захудалого» городка

И, хочется верить, что турпоток в Порхове в скором времени увеличится, хотя бы потому, что город получил высокую оценку Псковского филиала Международной академии туризма. 20 июня целый автобус туроператоров из Пскова и области приехал в ганзейский город на берегу Шелони, чтобы поговорить о перспективах его развития. Участники выездного семинара встретились с местными властями и сотрудниками сферы культуры, обсудили имеющиеся проблемы, а затем познакомились с инфраструктурой и достопримечательностями.

По заверению Мартина Нармонтаса, псковские туроператоры высоко оценили объекты туристического показа, которые имеются в Порхове, и надолго запомнят экскурсии по Порховской крепости, к памятнику «Дулаг», в Дом ремесёл, на старое городище, где сохранились валы первой крепости, которая строилась ещё Александром Невским.

«Они были удивлены количеством объектов, которые мы можем показывать. Благодарили и кланялись, думали, что здесь захудалый городок», - пояснил Почетный гражданин Порхова. Действительно, сейчас в райцентре есть, на что посмотреть и чем себя занять – Выставочный зал, кинотеатр, различные исторические постройки, ну и, конечно, шикарные виды на реку Шелонь, на берегах которых и стоит этот ганзейский город.

Побывали участники семинара и в местных гостиницах, которых вполне достаточно, чтобы принимать туристов. «У нас четыре гостиницы и порядка 60 мест в общей сложности, мы можем смело принимать каждый день по автобусу, даже больше. Этого для Порхова достаточно», - уверен Мартин Нармонтас. Также эксперты решили оценить местную кухню и прогулялись по кафе, которых в Порхове тоже немало, и остались вполне довольны.

В целом, инфраструктура в городе на сегодняшний день более-менее готова к приёму туристов. Конечно, еще многое требуется сделать, к примеру, давно ждет реставрации Порховская крепость. Проект уже давно готов, и Порховский краеведческий музей принимает объект в безвозмездное пользование, чтобы к концу 2017 года средства на реконструкцию можно было предусмотреть в бюджете области. Если всё сложится удачно, то крепость преобразится в 2018-2019 годах.

А вот вторая проблема Порхова, связанная с состоянием городского парка, будет решена быстрее. В этом году город включился в работу двух программ «Единой России» - «Городская среда» и «Парки малых городов», и уже получил средства на благоустройство парка. Поэтому совсем скоро жители и гости Порхова увидят не разрушенные дорожки и непроходимые кусты, а современную набережную и лыжероллерную трассу.

Всё это, безусловно, положительно скажется на облике Порхове, и город будет удивлять гостей еще больше. Да и туристы, вероятно, теперь будут приезжать чаще: планируется открытие новых международных туристических ганзейских маршрутов из Латвии и Эстонии, которые будут проходить через Порхов. В частности, сейчас идет работа над маршрутами через Псков, Порхов и Новгород из Риги и Тарту. К слову, в Эстонию на встречу экспертов поедет сам автор идеи вхождения Порхова в Ганзейский союз, включенный в состав делегации псковских туроператоров.

Такой вот ганзейский Порхов

Продвижению бренду «Ганза» в самом Порхове и увеличению туристической привлекательности райцентра могут помочь даже самые мелочи. К примеру, можно выпускать Порховский ганзейский сыр на базе местного маслосырзавода, а в Доме ремёсел варить «Ганзейскую гороховую кашу». Кашу, пока не брендированную, варят и сейчас, и Мартин Нармонтас заверил, что всем гостям и жителям города она очень нравится. А владельцам кафе он хочет предложить использовать слово «Ганза» в названиях фирменных блюд.

Может в Порхове появиться и памятный знак, напоминающий о том, что город – ганзейский. По крайней мере, Мартин Нармонтас уже думает над тем, как знак будет выглядеть (к примеру, ладья на речке). Знак, конечно, будет больше символичным, чем «богатым», но установить его необходимо. Кстати, знак, посвященный Ганзейскому союзу, установлен в Новгороде, а вот в Пскове его пока нет.

Пока же бренд «Ганза» в Порхове не примелькался, более того, многие жители вообще не знают, что это такое. Поэтому 1 сентября Мартин Нармонтас проведёт в двух порховских школах «Урок Ганзы» для старшеклассников. К тому же, на базе образовательных учреждений планируется организовать ганзейское волонтерское движение, в рамках которого школьники будут заниматься проведением различных тематических акций, а также оказывать помощь музею и крепости.

Ну, а самая масштабная идея Мартина Нармонтаса – это создание музея Ганзы, экспонаты для которого уже имеются. И опять же, это уникальный проект, который в России еще не реализован – такие музеи есть только в столицах Ганзейского союза, в том числе Бергене - в здании бывшей средневековой ганзейской «конторы». «Нам, конечно, не сравниться с Бергеном, там солидный музей европейского уровня, мы здесь на такой не можем претендовать. Но, по крайней мере, какие-то сдвиги в этом направлении можно делать», - сказал автор проекта.

Воплощению идеи в жизнь мешает отсутствие подходящего помещения. Мартин Нармонтас рассматривает два варианта: здание бывшего стрелкового тира и «Жуковскую богодельню», давно превратившауюся в руины.

В первом случае сложность заключается в поиске документов и хозяина здания, которое пустует уже 25 лет. Во втором всё намного сложнее: здание «Жуковской богадельни» является объектом культурного наследия регионального значения, город не может решить его участь самостоятельно. Эти руины расположены в самом центре Порхова напротив памятнику его основателю и совсем не украшают ганзейский город. На сегодняшний день богадельня законсервирована.

Мартин Нармонтас всеми силами пытается разрешить этот вопрос, но пока его письма во все инстанции не увенчались успехом.

Ещё один вариант - отдать «Жуковскую богадельню» в ведение церкви, а точнее - Никандровой пустыни, подворье которой и находилось в Порхове на рубеже XIX-XX веков. «Предложите церкви, пусть они восстанавливают и делают подворье. Потому что церковные власти решения принимают намного оперативнее и все дела делают намного быстрее, чем мы, светские люди», - высказал своё мнение Мартин Нармонтас. Актуальность появления в Порхове подворья неоспорима: через город проходят крестные ходы и «паломнические маршруты с элементами приключения» (через хиловские болота, где есть прямая тропинка на Никандрову пустынь). Именно по такому прямому пути паломники попадали в монастырь в начале века.

В общем, богадельня уже рухнула, бывший тир – на пути к этому, и Мартин Нармонтас уверен, что им нужно найти какое-нибудь применение.

Конечно, не все поддерживают энтузиазм Мартина Нармонтаса. «А зачем нам это нужно, показывать свою грязь? Чтобы туристы иностранные начали шастать по Порхову?» - именно с такими вопросами часто обращаются к автору идеи вступления Порхова в Ганзейский союз. И, по его мнению, присоединение к ганзейским городам уже помогло «расшевелить» Порхов, «заставило отойти от спокойной, размеренной жизни». «Тут надо готовиться в Тихвин ехать, артистов готовить, ремесленники должны пошевелиться, артисты - песни новые разучить», - пояснил Мартин Нармонтас и добавил, что это только первый этап.

Конечно, он не отрицает, что через год-два Порхов не сможет стать «лучшим ганзейским городом России и Европы». «Это очень кропотливый многолетний труд», - сказал Марин Нармонтас и привел в пример Новгород, который является ганзейским уже 25 лет. И, спустя эти годы, можно сказать: да, Новгороду это многое дало. Так, и пользу Ганзы для Порхова будут оценивать через пару десятков лет.

«Такой вот ганзейский Порхов», - резюмировал свой рассказ собеседник ПАИ.

* * *

Пока же Порхов постарается представить себя как отдельный город союза на 39-х Международных Ганзейских днях в Пскове. Оставшиеся до праздника два года будут направлены на подготовку к этому событию. Мартин Нармонтас уже придумал специальный штемпель для гашения марок именно в день фестиваля, думает над конвертами, марками и открытками для Ганзы-2019 и планирует начать переговоры с «Почтой России» для организации совместной работы.

«Это бы внесло своеобразие в 39-е Международные Ганзейские дни», - уверен Мартин Нармонтас. – Потому что такой почты я пока не видел ни в Германии, ни в Норвегии, ни один из ганзейских городов еще не придумал этого».

Не обойдется на псковской Ганзе и без порховских ремесленников, артистов, «Средневековой школы грамоты». Да и мало ли, что еще может появиться в райцентре до 2019 года.