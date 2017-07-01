Фильм «Нелюбовь» получил главный приз в Мюнхене

17:23, 02 июля 2017, ПАИ

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», удостоенный приза жюри Каннского кинофестиваля, стал также обладателем награды за лучший иностранный фильм на фестивале в Мюнхене. Об этом сообщает «Фонтанка».

Согласно регламенту фестиваля, победитель получает приз в 50 тысяч евро, который присуждает независимое жюри, в этом году в его состав вошли: актриса Настасья Кински, продюсер Маркус Циммер и режиссер Валеска Гризебах.

Андрей Звягинцев уже получал этот приз в 2014 году – за фильм «Левиафан». Кроме того, лауреатами этой премии в разные годы были Аки Каурисмяки с фильмом «Гавр» и Асгар Фархади с фильмом «Коммивояжер».

Добавим, что в одной из главных ролей в фильме «Нелюбовь» снялась актриса из Пскова Марина Васильева.