Фильм «Нелюбовь» получил главный приз в Мюнхене
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», удостоенный приза жюри Каннского кинофестиваля, стал также обладателем награды за лучший иностранный фильм на фестивале в Мюнхене. Об этом сообщает «Фонтанка».
Согласно регламенту фестиваля, победитель получает приз в 50 тысяч евро, который присуждает независимое жюри, в этом году в его состав вошли: актриса Настасья Кински, продюсер Маркус Циммер и режиссер Валеска Гризебах.
Андрей Звягинцев уже получал этот приз в 2014 году – за фильм «Левиафан». Кроме того, лауреатами этой премии в разные годы были Аки Каурисмяки с фильмом «Гавр» и Асгар Фархади с фильмом «Коммивояжер».
Добавим, что в одной из главных ролей в фильме «Нелюбовь» снялась актриса из Пскова Марина Васильева.