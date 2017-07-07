Церемония открытия ралли «900 озёр» проходит в Опочке

19:01, 07 июля 2017, ПАИ

7 июля в 19:00 на центральной площади города Опочки проходит церемония открытия ралли «900 озёр», сообщили Псковскому агентству информации в Федерации Псковской области по автоспорту. Гонка является 11-м этапом Кубка России, 2-м этапом Чемпионата Белоруссии, 6-м этапом Чемпионата СЗФО по ралли и 3-м этапом Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

Сразу после официальной части начнётся слалом на Кубок главы Опочецкого района. В зачёт ралли итоги этого соревнования не пойдут, но его победитель на церемонии награждения в субботу получит специальный кубок.

В соревновании принимают участие порядка 40 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, Подольска, Нижнего Новгорода, Ярославля, городов Московской и Ленинградской областей, Белоруссии. Псковскую область представляют пскович Максим Павлов и Сергей Пушкарь на автомобиле «Форд Фиеста» (стартовый номер 25) и великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк на автомобиле «Рено Логан» (стартовый номер 35).

Технический старт ралли «900 озёр» будет дан 8 июля в 10:00. Протяжённость трассы составит 261 километр, из которых 83 – скоростные участки. Зрительская зона разместится у деревни Рясино Опочецкого района. Финиш первого экипажа намечен на 18:00. На 21:00 назначена церемония награждения.

Отметим, что ралли «900 озёр» впервые проводилось в 2016 году. Название гонка получила по количеству озёр, расположенных в районе её проведения.