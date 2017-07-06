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Политика

ТИК Пскова отказался регистрировать Партию пенсионеров на выборах в гордуму

Территориальная избирательная комиссия Пскова в ходе заседания сегодня, 7 июля, отказала в регистрации списку «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС) для участия в выборах в Псковскую городскую Думу 6-го созыва. Как стало известно Псковскому агентству информации, поводом для такого решения стало уведомление ЦИК РФ о том, что президиум Центрального РППСС отменил решение общего собрания псковского регионального отделения партии о выдвижении единого списка кандидатов в депутаты гордумы Пскова.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в протоколе решения президиума Центрального совета РППСС поясняется: поводом для отмены решения регионального отделения партии стало то, что оно противоречит решениям 3-го съезда «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «наносит вред политическим интересам партии».

По информации ПАИ, баллотироваться в Псковскую городскую Думу от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» намеревался экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов: баннеры с его портретом и логотипом партии уже появились в Пскове.

Напомним, 9 июля 2016 года Евгений Михайлов был выдвинут в Государственную Думу от «Российской партии пенсионеров за справедливость». Однако 29 июля съезд партии исключил из списка на выборах в Госдуму Михайлова, а также председателя партии, депутата свердловского заксобрания Евгения Артюха, экс-губернатора Владимира Бутова и депутата Госдумы от «Единой России» Олега Савченко. 

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