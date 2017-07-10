Закрыть вопрос нехватки спортплощадок в Псковской области просит Иван Штылин

15:17, 10 июля 2017, ПАИ

Закрыть вопрос нехватки спортплощадок в Псковской области просит председатель госкомитета региона по физкультуре и спорту Иван Штылин. Об этом с первого заседания межведомственной комиссии по городской среде передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Госкомитет по физкультуре и спорту надеется войти в проект «Формирование комфортной городской среды», подчеркнул Иван Штылин. «Спортплощадка стоит около 200 тысяч - не такие уж и большие деньги. В Пскове и Великих Луках есть спрос на такие площадки. Мы хотим попросить, чтобы администрации области и города закрыли проблемные участки», - сказал он.

Заместитель губернатора Александр Кузнецов попросил коллегу сформировать дополнительный перечень, в который должны войти спортплощадки. «И давайте включим этот перечень в проект. К тому же, это должно быть предложено к обсуждению среди населения. Это актуально», - отметил он.

Александр Кузнецов также напомнил, что восемь спортивных площадок, обещанные Газпромом, «уже реализуются». «Все восемь будут смонтированы в полном объеме. В переговорах с Газпромом мы решили, что эта программа будет продолжаться. До конца года все восемь площадок будут готовы», - отметил вице-губернатор.