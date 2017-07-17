Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль

13:43, 17 июля 2017, ПАИ

17 июля члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека посетили Псковский кремль. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, гостей сопровождали председатель Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева и директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселев.

Юрий Киселев рассказал о планирующейся глобальной реставрации стен и башен Кремля к 2019 году. «Для нас это очень важно. Кремль – это наше всё», - отметил он и сообщил, что была подготовлена проектно-сметная документация по реставрации, однако, проект отклонил Научно-методический совет при Министерстве культуры, так как документация требует значительной доработки. На данный момент подрядчик подал в суд иск о необоснованности отказа в согласовании, уточнила Елена Яковлева.

Она также добавила, что объект культурного наследия «Памятники Древнего Пскова» планируется включить в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО, для этого необходимо доработать номинационное досье в соответствии с замечаниями Центра всемирного наследия.

Затем члены Совета при президенте посетили смотровую площадку вблизи слияния рек Псковы и Великой, откуда открывается вид на элементы туристско-рекреационного кластера «Псковский», вечевую площадь, уникальный Довмонтов город и Приказные палаты.