Псковская школа танцев Dance Family выступит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017»

22:21, 18 июля 2017, ПАИ

Псковская школа танцев Dance Family выступит с танцевальной программой на фестивале «ПАРК-ПРОФИ», который состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» в Пскове.

Как сообщил Псковскому агентству информации директор школы Александр Павлов, три коллектива танцоров выступят по направлениям Dancehall, Electro Dance, Tribal Fusion.

Школа танцев «Dance Family» является одной из крупнейших танцевальных структур Пскова и Псковской области, в которой занимаются более 300 танцоров по 12-ти направлениям. Кроме того, школа занимается организацией танцевальных мероприятий и предоставляет в аренду залы.

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля будет проходить уже в 8-й раз. Заявки на участие в нём подали 32 человека. Им предстоит выполнить четыре упражнения, которые позволяют водителям продемонстрировать навыки парковки, ежедневно применяемые в городе. Победители, которые будут определены по сумме времени, затраченного на выполнение всех заданий, получат призы от партнёров проекта.

Зрителей же ждёт большая развлекательная программа с участием псковской школы танцев Dance Family. Также они увидят «собаку-терапевта», которая продемонстрирует езду на самокате, прыжки через обруч и много другое. На фестивале будет работать специальный шатёр, в котором все желающие смогут узнать свою судьбу, развернётся ярмарка псковских мастеров, будет проводиться дегустация от компании «Столбушинский продукт», для детей запланированы аквагрим и возможность общения с собаками из клуба спортивного собаководства.

На «ПАРК-ПРОФИ» состоится презентация новых моделей автомобилей Chery и Mitsubishi от группы компаний «Савва», здесь же можно будет записаться на тест-драйв. Ожидается, что наряду с новыми машинами гости праздника увидят и ретроавтомобили.

Кроме того, Федерация автоспорта Псковской области планирует организовать на фестивале ралли-такси и познакомить зрителей с настоящими боевыми гоночными машинами.

Ещё одним развлечением для участников и болельщиков станет возможность прокатиться на гироскутерах. Также непосредственно на фестивале можно будет пройти собеседование для устройства на работу в компанию Smarter.

По традиции, на «ПАРК-ПРОФИ» состоится большой розыгрыш призов от партнёров конкурса.

Завершится фестиваль награждением победителей и большим фаер-шоу от клуба исторической реконструкции и Театра огня «Бор Хейм».