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Общество

Псковичи смогут найти работу прямо на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017»

 Агентство Smarter - один из крупных работодателей города Пскова для молодежи предложит свои вакансии на фестивале «ПАРК-ПРОФИ», который состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» в Пскове. «Мы платим не ниже среднего по рынку, размещаем в год от 50 новых вакансий», - сообщили Псковскому агентству информации в Smarter.  

С 2013 года офисы агентства Smarter открылись в Москве, Петербурге, Пскове, Пензе, Великом Новгороде и Шымкенте (Казахстан). В них работают 1500 сотрудников — операторы, старшие операторы, тренеры, специалисты по качеству, сценаристы, программисты, системные администраторы. 

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля будет проходить уже в 8-й раз. Заявки на участие в нём подали 32 человека. Им предстоит выполнить четыре упражнения, которые позволяют водителям продемонстрировать навыки парковки, ежедневно применяемые в городе. Победители, которые будут определены по сумме времени, затраченного на выполнение всех заданий, получат призы от партнёров проекта.

Зрителей же ждёт большая развлекательная программа с участием псковской школы танцев Dance Family. Также они увидят «собаку-терапевта», которая продемонстрирует езду на самокате, прыжки через обруч и много другое. На фестивале будет работать специальный шатёр, в котором все желающие смогут узнать свою судьбу, развернётся ярмарка псковских мастеров, будет проводиться  дегустация от компании «Столбушинский продукт», для детей запланированы аквагрим и возможность общения с собаками из клуба спортивного собаководства.

На «ПАРК-ПРОФИ» состоится презентация новых моделей автомобилей Chery и Mitsubishi от группы компаний «Савва», здесь же можно будет записаться на тест-драйв. Ожидается, что наряду с новыми машинами гости праздника увидят и ретроавтомобили.

Кроме того, Федерация автоспорта Псковской области планирует организовать на фестивале ралли-такси и познакомить зрителей с настоящими боевыми гоночными машинами.

Ещё одним развлечением для участников и болельщиков станет возможность прокатиться на гироскутерах. Также непосредственно на фестивале можно будет пройти собеседование для устройства на работу в компанию Smarter.

По традиции, на «ПАРК-ПРОФИ» состоится большой розыгрыш призов от партнёров конкурса.

Завершится фестиваль награждением победителей и большим фаер-шоу от клуба исторической реконструкции и Театра огня «Бор Хейм».   

 

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