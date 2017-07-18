Авторские пряники получат победители «ПАРК-ПРОФИ - 2017»

17:30, 18 июля 2017, ПАИ

Для участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» бренд «Пряник «Витязь» приготовил 10 ароматных подарков с разными начинками. Как сообщила Псковскому агентству информации руководитель пряничной мастерской Наталья Ельцова, победители автофестиваля получат в подарок пряники, ещё несколько сладких подарков будут разыграны в лотерею среди зрителей и конкурсантов. Также все желающие смогут продегустировать пряники и приобрести их прямо во время мероприятия.

Член клуба исторической реконструкции и театра огня «Бор хейм» Наталья Ельцова изучила старинные рецепты и сначала пекла ароматные пряники для друзей и родных. Дело пошло так успешно, что хобби быстро переросло в основное занятие, и появился новый псковский гастрономический бренд - «Пряник «Витязь», который на международном гастрономическом форуме «Вкус без границ», прошедшем в Пскове в апреле, высоко оценил главный эксперт ресторатор, президент Федерации рестораторов и отельеров России, ведущий программы «Тили-тесто» на Первом канале Игорь Бухаров.

«Имбирные пряники – это немного скучно, их делают многие. Поэтому я занимаюсь реконструкцией лакомства XIII-XIV веков. Нашла в архивах рецепт старорусских пряников, потратила не одну неделю, ожидая, чтобы тесто получилось, - рассказала Наталья Ельцова. - Тесто готовлю на меду с травами, эксперементирую с начинками: ягоды, взбитые сливки, мята, ром, мохито».

Специально для фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» она изготовила новую форму пряника — с изображением автомобильного колеса.

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля будет проходить уже в 8-й раз. Заявки на участие в нём подали 32 человека. Им предстоит выполнить четыре упражнения, которые позволяют водителям продемонстрировать навыки парковки, ежедневно применяемые в городе. Победители, которые будут определены по сумме времени, затраченного на выполнение всех заданий, получат призы от партнёров проекта.

Зрителей же ждёт большая развлекательная программа с участием псковской школы танцев Dance Family. Также они увидят «собаку-терапевта», которая продемонстрирует езду на самокате, прыжки через обруч и много другое. На фестивале будет работать специальный шатёр, в котором все желающие смогут узнать свою судьбу, развернётся ярмарка псковских мастеров, будет проводиться дегустация от компании «Столбушинский продукт», для детей запланированы аквагрим и возможность общения с собаками из клуба спортивного собаководства.

На «ПАРК-ПРОФИ» состоится презентация новых моделей автомобилей Chery и Mitsubishi от группы компаний «Савва», здесь же можно будет записаться на тест-драйв. Ожидается, что наряду с новыми машинами гости праздника увидят и ретроавтомобили.

Кроме того, Федерация автоспорта Псковской области планирует организовать на фестивале ралли-такси и познакомить зрителей с настоящими боевыми гоночными машинами.

Ещё одним развлечением для участников и болельщиков станет возможность прокатиться на гироскутерах. Также непосредственно на фестивале можно будет пройти собеседование для устройства на работу в компанию Smarter.

По традиции, на «ПАРК-ПРОФИ» состоится большой розыгрыш призов от партнёров конкурса.

Завершится фестиваль награждением победителей и большим фаер-шоу от клуба исторической реконструкции и Театра огня «Бор Хейм».