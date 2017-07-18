Покататься на гироскутерах и выиграть сертификат на поездку на веломобиле смогут гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ-2017»

23:02, 18 июля 2017, ПАИ

Компания «Прокат веломобилей» организует прокат гироскутеров на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017», который состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, только на площадке мероприятия будет действовать специальная цена на прокат гироскутера – на 30% ниже обычной.

Также гости фестиваля смогут поучаствовать в лотерее и стать обладателями сертификатов на прокат веломобиля в Финском парке.

«В европейских странах веломобили очень популярны в городах и парках, поскольку являются экологичным средством передвижения и не имеют возрастных ограничений для вождения. Кроме того, катание на веломобиле - это физическая нагрузка, полезная для здоровья», - подчеркнули в компании.

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля будет проходить уже в 8-й раз. Заявки на участие в нём подали 32 человека. Им предстоит выполнить четыре упражнения, которые позволяют водителям продемонстрировать навыки парковки, ежедневно применяемые в городе. Победители, которые будут определены по сумме времени, затраченного на выполнение всех заданий, получат призы от партнёров проекта.

Зрителей же ждёт большая развлекательная программа с участием псковской школы танцев Dance Family. Также они увидят «собаку-терапевта», которая продемонстрирует езду на самокате, прыжки через обруч и много другое. На фестивале будет работать специальный шатёр, в котором все желающие смогут узнать свою судьбу, развернётся ярмарка псковских мастеров, будет проводиться дегустация от компании «Столбушинский продукт», для детей запланированы аквагрим и возможность общения с собаками из клуба спортивного собаководства.

На «ПАРК-ПРОФИ» состоится презентация новых моделей автомобилей Chery и Mitsubishi от группы компаний «Савва», здесь же можно будет записаться на тест-драйв. Ожидается, что наряду с новыми машинами гости праздника увидят и ретроавтомобили.

Кроме того, Федерация автоспорта Псковской области планирует организовать на фестивале ралли-такси и познакомить зрителей с настоящими боевыми гоночными машинами.

Ещё одним развлечением для участников и болельщиков станет возможность прокатиться на гироскутерах. Также непосредственно на фестивале можно будет пройти собеседование для устройства на работу в компанию Smarter.

По традиции, на «ПАРК-ПРОФИ» состоится большой розыгрыш призов от партнёров конкурса.

Завершится фестиваль награждением победителей и большим фаер-шоу от клуба исторической реконструкции и Театра огня «Бор Хейм».