Ярмарка мастеров развернётся на фестивале «ПАРК-ПРОФИ - 2017»

17:54, 18 июля 2017, ПАИ

На фестивале «ПАРК-ПРОФИ - 2017», который состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» в Пскове, развернётся ярмарка мастеров.

Так, магазин авторских вещей «BergenShop» представит эксклюзивные украшения из настоящих цветов и эпоксидной смолы, мягкие игрушки. Для любителей сериалов, фильмов, игр будут представлены украшения по различным фандомам. «Вас удивит богатый выбор украшений: кольца, кулоны, браслеты, чокеры, серьги. На фестивале будет действовать кодовое слово «гортензия». Называя его, вы получаете скидку 20% на любое украшения», - рассказали Псковскому агентству информации представители магазина.

Художник Любовь Жигалова представит на фестивале открытки со своими акварельными работами, значки и магниты из фетра и дерева, шкатулки и домики. Специально для фестиваля сделаны разные магнитики и значки с машинками.

На фестивале можно будет посмотреть и приобрести текстильные игрушки ручной работы мастера Юлии Григорьевой. Выполненные с любовью руками мастера из натуральных тканей они подарят уют вашему дому и машине. Будет представлен большой выбор игрушек-подвесок в автомобиль, классические игрушки в стиле тильда, а также популярные современные кружевные украшения в технике фриволите (чокеры, серьги).

Мастер Светлана Иванова на фестивале покажет вязаные крючком изделия – игрушки, сумочки, кошельки, слингобусы, развивающие игрушки для малышей, а также картины в технике «теплая акварель».

Магазин «MILA» предложит вниманию посетителей изделия ручной работы. «У нас вы можете найти аксессуары для дома, путешествий, а также подарки для себя и своих близких. Изделия выполнены в разных техниках исполнения с использованием разнообразных материалов от органических до синтетических. В магазине «MILA» действует система скидок «для своих», - отметили представители компании.

Мастерская «Псков-витраж» представит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» эксклюзивные изделия из цветного стекла, блюда, панно, тарелки и украшения, подвесы и броши. Будет действовать кодовое слово «мастер-класс»: называя его, можно получить скидку 10% на любой сувенир.

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля будет проходить уже в 8-й раз. Заявки на участие в нём подали 32 человека. Им предстоит выполнить четыре упражнения, которые позволяют водителям продемонстрировать навыки парковки, ежедневно применяемые в городе. Победители, которые будут определены по сумме времени, затраченного на выполнение всех заданий, получат призы от партнёров проекта.

Зрителей же ждёт большая развлекательная программа с участием псковской школы танцев Dance Family. Также они увидят «собаку-терапевта», которая продемонстрирует езду на самокате, прыжки через обруч и много другое. На фестивале будет работать специальный шатёр, в котором все желающие смогут узнать свою судьбу, развернётся ярмарка псковских мастеров, будет проводиться дегустация от компании «Столбушинский продукт», для детей запланированы аквагрим и возможность общения с собаками из клуба спортивного собаководства.

На «ПАРК-ПРОФИ» состоится презентация новых моделей автомобилей Chery и Mitsubishi от группы компаний «Савва», здесь же можно будет записаться на тест-драйв. Ожидается, что наряду с новыми машинами гости праздника увидят и ретроавтомобили.

Кроме того, Федерация автоспорта Псковской области планирует организовать на фестивале ралли-такси и познакомить зрителей с настоящими боевыми гоночными машинами.

Ещё одним развлечением для участников и болельщиков станет возможность прокатиться на гироскутерах. Также непосредственно на фестивале можно будет пройти собеседование для устройства на работу в компанию Smarter.

По традиции, на «ПАРК-ПРОФИ» состоится большой розыгрыш призов от партнёров конкурса.

Завершится фестиваль награждением победителей и большим фаер-шоу от клуба исторической реконструкции и Театра огня «Бор Хейм».