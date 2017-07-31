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Политика

52 человека получили отказ в регистрации кандидатами в депутаты Псковской гордумы

52 человека получили отказ в регистрации кандидатами в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии Пскова Владимир Кротов.

По его словам, 33 человека из получивших отказ – это члены списка партии «Гражданская платформа». Напомним, что он  целиком не был зарегистрирован в связи с тем, что партия не предоставила в ТИК документы в установленные законом сроки.

По причине не предоставления документов также не были зарегистрированы кандидатами три представителя ЛДПР – менеджер ООО «МУМТ» Владимир Гречин (округ № 14), медицинский регистратор  ООО «СП» «М-Дентал» Кристина Екимова (округ № 2) и бухгалтер Регионального общего центра обслуживания - структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» Андрей Кольцов (округ №6).

Из числа выдвинутых «Гражданской платформой» регистрацию не прошли 10 человек. Это студент ПсковГУ Артём Греков (округ №12), мастер МУП «Жилсервис город Великие Луки» Дмитрий Зверев (округ №6), начальник юридического отдела  ООО «ВЛКЗ»  Татьяна Иванова (округ №4), директор ООО «УНИКОР-ТРАНС» Андрей Каранда (округ №14), учредитель ООО «Триумф» Сергей Кособукин (округ №14), временно не работающая Мария Кремлева (округ №11), пенсионер Олег Липов (округ №13), директор ООО «Гранд Менеджмент» Алёна Маковская (округ №10), начальник отдела сбыта ООО «НПП-ИНТЕПС» Андрей Тюрин (округ №8), временно не работающий Алексей Цветков (округ №9). При этом шестеро из них не предоставили во время документы в ТИК, ещё у  четверых оказалось недостаточным представленное количество подписей.

 Не хватило подписей для регистрации и кандидату от партии «Родина», директору ООО «БАМ» Владиславу Министрову (округ №6).

У «Справедливой России» из борьбы выбыла старший менеджер отдела закупок розничной сети ООО «Империал» Елена Ершова (округ № 1), у которой оказалось двойное гражданство.

По этой же причине было отказано в регистрации самовыдвиженцу, директору ООО «Мегатур» Вадиму Иванову (округ №15).

 По причине недостаточного количества подписей в регистрации ТИК отказал самовыдвиженцу директору ООО «ПХМК «Карельский гранит-Псков»  Игорю Романову (округ №2), а из-за не предоставленных в срок документов – самовыдвиженцам юрисконсульту ООО «ГРЕД» Ярославу Фёдорову (округ №5) и домохозяйке Елена Самойловой (округ №6).

Владимир Кротов отметил, что по партийным спискам шести политических объединений кандидатами в гордуму зарегистрированы 260 человек, по одномандатным округам - 102. Однако, в ближайшее время общее избирательная комиссия проведёт заседание, на котором из партийных списков будут исключены два кандидата. Это Елена Ершова из списка «Справедливой России» и  начальник смены ООО «Империал» Андрей Кузнецов из списка Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Решение о том, что он не пойдёт от партии на выборы в Пскове, приняло Правление политического объединения.

Кроме того, председатель ТИК Пскова добавил, что по всем одномандатным избирательным округам на место в Думе претендуют по 7-8 человек, исключением оказался округ №15, где всего 4 кандидата.

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