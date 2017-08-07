Квест «Миру – МИР!» организует Сбербанк на Медовом фестивале в Пскове

10:07, 07 августа 2017, ПАИ

Псковское отделение Сбербанка, которое в этом году стало партнёром Медового фестиваля, готовит для гостей мероприятия интерактивный квест «Миру – МИР!» в поддержку национальной платежной системы «Мир». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, горожан ожидают интересные задания, призы от банка, помощь в подключении цифровых сервисов и консультации специалистов.

На сегодняшний день Северо-Западный банк Сбербанка эмитировал более 588 тысяч банковских карт «Мир». На территории Северо-Западного федерального округа такой картой пользуются более 237 тысяч человек. На территории Псковской области выпущены более 30 тысяч карт, из них выданы - свыше 11 тысяч.

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Псковское отделение №8630 работает на территории Псковской области, филиальная сеть насчитывает около 100 точек обслуживания клиентов.

Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов.

В настоящее время ведётся приём заявок на участие в двух кулинарных конкурса, которые пройдут в рамках фестиваля. Организатором одного из них выступает благотворительный марафон «Культ плова». Участникам состязания предстоит приготовить плов. Победителя определят в трех номинациях: «Лучший повар» и «Лучший ресторан». Выберет их жюри, а зрители назовут лучшего в номинации «Приз зрительских симпатий».

Также все желающие могут принять участие в конкурсе «Псковский медовик». Заявки на него принимаются до 18:00 17 августа. Подробнее об этом соревновании кулинаров здесь>>>.

Желающим участвовать в фестивале и конкурсах необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».