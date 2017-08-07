Блины с мёдом и сбитнем, лотерею и большой приз обещает «Столбушинский продукт» гостям Медового фестиваля

17:08, 07 августа 2017, ПАИ

Компания «Столбушинский продукт» примет участие в ежегодном Медовом фестивале, который пройдет 19 августа в Пскове на территории Детского парка. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, на фестивале всех участников будут ждать вкусные блины с медом из псковских пасек и традиционный русский сбитень.

«Кроме того, веселый сбитенщик угостит всех желающих освежающим зваром, приготовленным из натурального ягодного сока и сбитня», - рассказали в «Столбушинском продукте». Также по традиции будет организована торговля, где каждый сможет купить любимые лакомства от «Столбушино».

«На фестивале будет организована беспроигрышная лотерея и фотоконкурс, в котором можно побороться за главный приз. А какой - узнаете на фестивале!» - заявили в компании.

Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов.

В настоящее время ведётся приём заявок на участие в двух кулинарных конкурса, которые пройдут в рамках фестиваля. Организатором одного из них выступает благотворительный марафон «Культ плова». Участникам состязания предстоит приготовить плов. Победителя определят в трех номинациях: «Лучший повар» и «Лучший ресторан». Выберет их жюри, а зрители назовут лучшего в номинации «Приз зрительских симпатий».

Также все желающие могут принять участие в конкурсе «Псковский медовик». Заявки на него принимаются до 18:00 17 августа. Подробнее об этом соревновании кулинаров здесь>>>.

Желающим участвовать в фестивале и конкурсах необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».