0
22:53
Елена Полонская совместно с активистами провела рейд по уничтожению объявлений о наркотиках
21:16
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак
18:09
Тёплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 8 августа
17:08
Блины с мёдом и сбитнем, лотерею и большой приз обещает «Столбушинский продукт» гостям Медового фестиваля
15:55
Помощник президента РФ Игорь Левитин поддержал создание в Псковской области транспортно-логистического хаба
15:28
Около 200 человек принимают участие в «Вахте памяти-2017» в Невельском районе
13:02
Массовые бои на фестивале «Железный град» (ВИДЕО)
Еще новости
  • Коротко
Общество

Блины с мёдом и сбитнем, лотерею и большой приз обещает «Столбушинский продукт» гостям Медового фестиваля

Компания «Столбушинский продукт» примет участие в ежегодном Медовом фестивале, который пройдет 19 августа в Пскове на территории Детского парка. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, на фестивале всех участников будут ждать вкусные блины с медом из псковских пасек и традиционный русский сбитень.

«Кроме того, веселый сбитенщик угостит всех желающих освежающим зваром, приготовленным из натурального ягодного сока и сбитня», - рассказали в «Столбушинском продукте». Также по традиции будет организована торговля, где каждый сможет купить любимые лакомства от «Столбушино».

«На фестивале будет организована беспроигрышная лотерея и фотоконкурс, в котором можно побороться за главный приз. А какой - узнаете на фестивале!» - заявили в компании.

Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов.

 

В настоящее время ведётся приём заявок на участие в двух кулинарных конкурса, которые пройдут в рамках фестиваля. Организатором одного из них выступает благотворительный марафон «Культ плова». Участникам состязания предстоит приготовить плов. Победителя определят в трех номинациях: «Лучший повар» и  «Лучший ресторан». Выберет их  жюри, а зрители назовут лучшего в номинации «Приз зрительских симпатий».

Также все желающие могут принять участие в конкурсе «Псковский медовик». Заявки на него принимаются до 18:00 17 августа. Подробнее об этом соревновании кулинаров здесь>>>.

 Желающим участвовать в фестивале и конкурсах необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Медовый фестиваль
Блины с мёдом и сбитнем, лотерею и большой приз обещает «Столбушинский продукт» гостям Медового фестиваля Квест «Миру – МИР!» организует Сбербанк на Медовом фестивале в Пскове ЧЕРИ ЦЕНТР ПСКОВ стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017» Официальный дилер Mitsubishi Motors в Пскове стал партнером «Медового фестиваля 2017» Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков Подарки и угощение от гипермаркета «Империал» ждут участников и гостей Медового фестиваля в Пскове Благотворительный марафон «Культ плова» приедет в Псков в гости к Медовому фестивалю Самые талантливые художники псковского Медового фестиваля получили награду 128 тысяч рублей собрали гости Медового фестиваля в Пскове для 4-летнего Артёма Сладкая жизнь
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Елена Полонская совместно с активистами провела рейд по уничтожению объявлений о наркотиках
07 августа 2017
Елена Полонская совместно с активистами провела рейд по уничтожению объявлений о наркотиках
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак
07 августа 2017
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак
Тёплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 8 августа
07 августа 2017
Тёплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 8 августа
Блины с мёдом и сбитнем, лотерею и большой приз обещает «Столбушинский продукт» гостям Медового фестиваля
07 августа 2017
Блины с мёдом и сбитнем, лотерею и большой приз обещает «Столбушинский продукт» гостям Медового фестиваля
Помощник президента РФ Игорь Левитин поддержал создание в Псковской области транспортно-логистического хаба
07 августа 2017
Помощник президента РФ Игорь Левитин поддержал создание в Псковской области транспортно-логистического хаба 3
Около 200 человек принимают участие в «Вахте памяти-2017» в Невельском районе
07 августа 2017
Около 200 человек принимают участие в «Вахте памяти-2017» в Невельском районе
Массовые бои на фестивале «Железный град» (ВИДЕО)
07 августа 2017
Массовые бои на фестивале «Железный град» (ВИДЕО)
14 НКО получат гранты на реализацию в Псковской области проектов в межнациональной сфере
07 августа 2017
14 НКО получат гранты на реализацию в Псковской области проектов в межнациональной сфере

Идет загрузка...