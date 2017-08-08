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Осужден экс-руководитель псковского Комбината благоустройства

Бывший руководитель муниципального предприятия города Пскова «Комбинат благоустройства» Сергей Курбатов в среду, 9 августа, решением судьи Псковского городского суда Инны Тимофеевой был признан виновным в злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ), а также присвоении и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По сведениям Псковского агентства информации, обвиняемый был приговорён к 3 годам заключения условно с конфискацией имущества. Ожидается, что мотивировочная часть решения должна быть выдана сторонам по делу во вторник, 15 августа. В секретарите суда не смогли оперативно подтвердить информацию о приговоре.

Напомним, дело в отношении Сергея Курбатова было возбуждено летом 2013 года на основании оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области: они выявили факты злоупотребления полномочиями в действиях руководителя муниципального предприятия «Комбината благоустройства» при аренде автотранспорта в период с 2010 по 2011 годы. Первоначально сообщалось, что организации был нанесён ущерб в размере 3 млн рублей. Курбатов был отстранён от руководства предприятием в сентябре 2013 года.

Рассмотрение дела началось в марте 2015 года. При этом судебные заседания постоянно откладывались, например, более 30 раз — из-за неявки в суд свидетелей. В результате приговор был вынесен только 9 августа.

В ходе рассмотрения дела по решению судьи был наложен арест на имущество обвиняемого: квартиру площадью 87,7 м2, земельный участок в Гдовском районе площадью 1 970 м2 и жилой дом площадью 125,3 м2.

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