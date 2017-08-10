Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы

17:50, 10 августа 2017, ПАИ

В Пскове на Медовом фестивале по традиции будет гигантский благотворительный медовик. В его приготовлении вновь примет участие московский кондитер и фуд-стилист Ирина Спесивцева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в фонде «Линия жизни», выступающем организатором благотворительной части фестиваля. Напомним, средства, вырученные от продажи торта, пойдут на лечение больного ребенка.

Отметим, что Ирина Спесивцева работала шеф-кондитером в кафе «Чехов» при МХТ им. Чехова, а также в ресторане «Семифреддо Мулинаццо», участвовала в разработке стартового меню кафе «ЩиСлива», работала фуд-стилистом на съёмках для каталогов и кулинарных журналов. Кроме того, она замещала отсутствующих марроканских кондитеров официальной кейтеринговой службы короля Марокко на большом фестивале этого государства в Москве.

В рамках праздника планируется создать 200-килограммовый торт: именно такой размер благотворительного медовика был признан оптимальным. Напомним, в 2016 году на фестивале также готовили торт вестом в два центнера. Тогда на создание гигантского медовика ушло 31,5 килограмма муки, почти 40 литров молока и столько же 33-процентных сливок, около 36 килограммов сахара, без малого 10 килограммов мёда, 19 килограммов сливочного масла, 787 желтков, 189 яиц, 3 килограмма крахмала, почти килограмм соды, 1,3 литра уксуса, 158 граммов ванили.

Этот процесс в общей сложности занял почти сутки. Посмотреть, как это было, можно в фоторепортаже ПАИ и на видео:

По словам представителей «Линии жизни», опыт прошлых лет навел их на мысль приготовить для участников «Медового фестиваля», которые захотят приобрести за пожертвование кусочек гигантского медовика, не только одноразовые тарелки, но и пищевые контейнеры. «В 2016 году многие хотели не только попробовать торт прямо на фестивале, но и забрать кусочек с собой», - пояснили ПАИ.

Традиционный, 7-й по счету, Медовый фестиваль состоится в Пскове 19 августа. Он пройдёт в Детском парке с 10:00 до 18:00.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации.

Также все желающие могут принять участие в конкурсе «Псковский медовик». Заявки на него принимаются до 18:00 17 августа. Подробнее об этом соревновании кулинаров здесь>>>.

Желающим участвовать в фестивале и конкурсе необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».