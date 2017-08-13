0
15:19
Конфеты премиум-класса представит компания «Ликом» на Медовом фестивале
12:29
Стабильности и процветания пожелали строителям руководители Пскова
10:24
С профессиональным праздником поздравил псковских строителей Андрей Турчак
09:16
Розыск дезертиров ведёт комендатура Псковского гарнизона
18:11
Новый истребитель Су-57 поступит в войска в 2019 году
17:08
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках
15:12
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
Еще новости
  • Коротко
Общество

Конфеты премиум-класса представит компания «Ликом» на Медовом фестивале

На Медовом фестивале в Пскове фирма «Ликом»  представит конфеты премиум-класса, сделанные по старинному семейному рецепту братьев Михайловых. «Необычная форма и изысканный аромат настоящего молочного шоколада придает нашим изделиям неповторимый вкус. Это действительно любимые конфеты всей семьи!» - рассказали Псковскому агентству информации в компании.

Там отметили, что создали конфеты псковские братья Михайловы по старинному рецепту их прадеда, изготовили их в Европе и привезли в Псков. 

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации. 

В настоящее время ведётся приём заявок на участие в конкурсе «Псковский медовик». Заявки на него принимаются до 18:00 17 августа. Подробнее об этом соревновании кулинаров здесь>>>.

 Желающим участвовать в фестивале и конкурсе необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Медовый фестиваль
Конфеты премиум-класса представит компания «Ликом» на Медовом фестивале На Медовом фестивале в Пскове можно будет приобрести детские книги по ценам издательства На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы Изборский коллектив «Тканые одежды» представит на Медовом фестивале коллекцию «Дочуша» Опочецкие ансамбли «Забава» и «Ступени» выступят на Медовом фестивале в Пскове Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля Блины с мёдом и сбитнем, лотерею и большой приз обещает «Столбушинский продукт» гостям Медового фестиваля Квест «Миру – МИР!» организует Сбербанк на Медовом фестивале в Пскове ЧЕРИ ЦЕНТР ПСКОВ стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Конфеты премиум-класса представит компания «Ликом» на Медовом фестивале
13 августа 2017
Конфеты премиум-класса представит компания «Ликом» на Медовом фестивале
Стабильности и процветания пожелали строителям руководители Пскова
13 августа 2017
Стабильности и процветания пожелали строителям руководители Пскова
С профессиональным праздником поздравил псковских строителей Андрей Турчак
13 августа 2017
С профессиональным праздником поздравил псковских строителей Андрей Турчак
Розыск дезертиров ведёт комендатура Псковского гарнизона
13 августа 2017
Розыск дезертиров ведёт комендатура Псковского гарнизона
Новый истребитель Су-57 поступит в войска в 2019 году
12 августа 2017
Новый истребитель Су-57 поступит в войска в 2019 году
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках
12 августа 2017
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках 4
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
12 августа 2017
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника
12 августа 2017
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника 2

Идет загрузка...