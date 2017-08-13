Конфеты премиум-класса представит компания «Ликом» на Медовом фестивале

15:19, 13 августа 2017, ПАИ

На Медовом фестивале в Пскове фирма «Ликом» представит конфеты премиум-класса, сделанные по старинному семейному рецепту братьев Михайловых. «Необычная форма и изысканный аромат настоящего молочного шоколада придает нашим изделиям неповторимый вкус. Это действительно любимые конфеты всей семьи!» - рассказали Псковскому агентству информации в компании.

Там отметили, что создали конфеты псковские братья Михайловы по старинному рецепту их прадеда, изготовили их в Европе и привезли в Псков.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации.

В настоящее время ведётся приём заявок на участие в конкурсе «Псковский медовик». Заявки на него принимаются до 18:00 17 августа. Подробнее об этом соревновании кулинаров здесь>>>.

Желающим участвовать в фестивале и конкурсе необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».