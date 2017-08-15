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Культура

Месхиев о рэпе на фестивале Довлатова: Это уже часть культуры, которой странно сопротивляться

Продюсер фестиваля Сергея Довлатова «Заповедник», известный кинорежиссер и руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев сегодня, 15 августа, в эфире ПАИ-live ответил на критические высказывания зрителей трансляции в чате о включении в программу фестиваля выступлений хип-хоп исполнителей и рэперов - группы «Anacondaz» и T.CHEK.

«Мы постарались сделать программу на все вкусы, — отметил Месхиев. — На открытии фестиваля у нас будут и рэп-исполнители, и стрит-арт - живопись художницы из Санкт-Петербурга Кати Красной. Это всё уже часть культуры, которой странно сопротивляться. Почему бы нам не сделать открытие не для пожилых, не для людей среднего возраста, а для молодых? К тому же Довлатов был человеком широких культурных взглядов. Фестиваль должен быть очень разным. Будет и авангардное искусство, и классика, и камерное искусство. Так почему мы должны забывать о молодежи, о ее чаяниях?»

Также Дмитрий Месхиев рассказал, что в рамках фестиваля свои стихи публике прочтет лидер группы «ПТВП» («Последние танки в Париже»), а 17 сентября на бесплатном концерте в Пскове будет выступать инди-фолк группа из Москвы «THE RETUSES».

«Мы привезем интересную историю - спектакль «Квартирник». Показ состоится в Old Scool Bar, так что можно будет не только смотреть спектакль... Причем, это позиция автора, — продолжил продюсер фестиваля. — Мы привезем спектакль Григория Козлова «Старший сын».  Мы получили подтверждение о приезде Андрея Звягинцева с картиной «Нелюбовь». 17 сентября состоится показ и его общение со зрителями. Кроме того, на фестивале состоится предпремьерный показ фильма «Аритмия».

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