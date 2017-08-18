1000 яиц, 40 литров молока, 35 кг сахара, 31 кг муки, 19 кг масла, 10 кг мёда уйдут на гигантский торт для Медового фестиваля

10:19, 18 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 18 августа, в кондитерском цехе отеля «Old Estate Hotel & SPA» начнётся приготовление гигантского торта для Медового фестиваля, который пройдёт в Пскове 19 августа. Как рассказал Псковскому агентству информации шеф-повар отеля Андрей Лебедев, приступить к выпечке планируется в 17:00, а завершить работу кондитеры рассчитывают около полуночи.

«Сегодня мы приготовим коржи, крем и украшение, а собирать медовик будем уже завтра на площадке фестиваля», - уточнил Андрей Лебедев.

По его словам, для приготовления торта понадобится порядка 40 литров молока, 40 литров сливок, 150 граммов ванилина, 1000 яиц, 35 килограммов сахара, 19 килограммов сливочного масла, 10 килограммов мёда и 31,5 килограмма муки. На украшение – пчёл и цветы – уйдёт примерно 40 килограммов сахарной мастики.

«Мы будем соблюдать оригинальную технологию приготовления медовика от шеф-кондитера из Москвы Ирины Спесивцевой. От классического медовика он, пожалуй, будет отличаться кремом. У нас будет заварной крем на основе молока, сливок, яичных желтков и сахара», - отметил Андрей Лебедев.

Торт будет весить от 200 до 210 килограммов. «Для нас не проблема сделать и 400-килограммовый торт. Для этого нам хватит и мощности кондитерского цеха отеля «Old Estate Hotel & SPA» , и опыта, и желания наших кондитеров. Но на такой торт нужно будет больше продуктов и времени», - заключил шеф-повар.

Напомним, что средства, вырученные от продажи торта, поступят партнёру фестиваля - благотворительному фонду «Линия жизни». В этом году фонд принял решение зарезервировать собранную сумму на целевое пожертвование, которое будет востребовано в тот момент, когда за помощью обратится больной ребенок из Псковской области.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации.

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».