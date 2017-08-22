Антон Минаков об информации о подкупе избирателей в Пскове: Если это подтвердится, должно последовать снятие с выборов

13:40, 22 августа 2017, ПАИ

«Если данный факт подтвердится, то, естественно, должно быть наказание за это нарушение, предусмотренное законодательством, а конкретно — снятие с выборов. Но решение должно выноситься судом и постановлением Территориальной избирательной комиссии», - прокомментировал информацию о попытках подкупа избирателей в Пскове депутат областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы. Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.

«Ехал в такси и увидел подобную рекламку на торпеде - объявление с предложением об устройстве на работу в качестве агитатора с зарплатой от 25 тысяч. И, соответственно, я начал задавать вопросы таксисту, откуда он ее взял. На это он сказал, что такие по всему городу висят», - рассказал Антон Минаков. При этом он отметил, что слушал радиоэфир с участием регионального лидера «Справедливой России» Олега Брячака, который отрицал принадлежность данной агитации к его партии.

«Естественно, такие вещи неприемлемы, но не стоит забывать, что эта кампания проходит достаточно грязно, [используются] черные пиар-технологии, поэтому без соответствующего подтверждения какие-то выводы делать преждевременно», - заключил собеседник агентства.