0
13:40
Антон Минаков об информации о подкупе избирателей в Пскове: Если это подтвердится, должно последовать снятие с выборов
15:39
Петр Алексеенко об идентичных агитматериалах КПРФ и «СР»: У нас даже министры пишут одинаковые диссертации
14:20
Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан
11:22
Подкуп и немножко нервно
10:54
Дополнительные средства на ремонт дорог получит Псковская область
15:55
Николай Цветков: Уверен, правоохранители установят лица, участвующие в сомнительных схемах агитации
14:06
Заводчик
Еще новости
Политика

Антон Минаков об информации о подкупе избирателей в Пскове: Если это подтвердится, должно последовать снятие с выборов

«Если данный факт подтвердится, то, естественно, должно быть наказание за это нарушение, предусмотренное законодательством, а конкретно — снятие с выборов. Но решение должно выноситься судом и постановлением Территориальной избирательной комиссии», - прокомментировал информацию о попытках подкупа избирателей в Пскове депутат областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Фото sobranie.pskov.ru

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы. Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.  

«Ехал в такси и увидел подобную рекламку на торпеде - объявление с предложением об устройстве на работу в качестве агитатора с зарплатой от 25 тысяч. И, соответственно, я начал задавать вопросы таксисту, откуда он ее взял. На это он сказал, что такие по всему городу висят», - рассказал Антон Минаков. При этом он отметил, что слушал радиоэфир с участием регионального лидера «Справедливой России» Олега Брячака, который отрицал принадлежность данной агитации к его партии. 

«Естественно, такие вещи неприемлемы, но не стоит забывать, что эта кампания проходит достаточно грязно, [используются] черные пиар-технологии, поэтому без соответствующего подтверждения какие-то выводы делать преждевременно», - заключил собеседник агентства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
21 жалоба на подкуп избирателей в Пскове поступила по телефону «горячей линии» Петр Алексеенко об идентичных агитматериалах КПРФ и «СР»: У нас даже министры пишут одинаковые диссертации Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан Подкуп и немножко нервно Сергей Белов: Надзорное ведомство даст оценку фактов подкупа, изложенных в жалобе Цецерского Председатель облизбиркома призвал жителей Пскова не становится соучастниками преступления Николай Цветков: Уверен, правоохранители установят лица, участвующие в сомнительных схемах агитации Материалы о распространенных в Пскове незаконных предвыборных листовках и газетах будут переданы в полицию Пскова Избирком продлил срок рассмотрения жалобы справедливороссов на незаконную агитацию кандидата от ЛДПР ТИК направил обращение Ивана Цецерского о подкупе справедливороссами избирателей в УМВД для проверки
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Скандал с подкупом избирателей
21 жалоба на подкуп избирателей в Пскове поступила по телефону «горячей линии» Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан 20 жалоб на подкуп избирателей поступили за сутки на «горячую линию» от жителей Пскова Подкуп и немножко нервно Сергей Белов: Надзорное ведомство даст оценку фактов подкупа, изложенных в жалобе Цецерского «Зеленая папка» Белова: ПАИ-live c прокурором Псковской области Председатель облизбиркома призвал жителей Пскова не становится соучастниками преступления Николай Цветков: Уверен, правоохранители установят лица, участвующие в сомнительных схемах агитации ТИК направил обращение Ивана Цецерского о подкупе справедливороссами избирателей в УМВД для проверки На предвыборную «горячую линию» поступают сообщения о попытках подкупа избирателей в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Антон Минаков об информации о подкупе избирателей в Пскове: Если это подтвердится, должно последовать снятие с выборов
22 августа 2017
Антон Минаков об информации о подкупе избирателей в Пскове: Если это подтвердится, должно последовать снятие с выборов
Петр Алексеенко об идентичных агитматериалах КПРФ и «СР»: У нас даже министры пишут одинаковые диссертации
18 августа 2017
Петр Алексеенко об идентичных агитматериалах КПРФ и «СР»: У нас даже министры пишут одинаковые диссертации 7
Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан
18 августа 2017
Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан 7
Дополнительные средства на ремонт дорог получит Псковская область
18 августа 2017
Дополнительные средства на ремонт дорог получит Псковская область 2
Николай Цветков: Уверен, правоохранители установят лица, участвующие в сомнительных схемах агитации
17 августа 2017
Николай Цветков: Уверен, правоохранители установят лица, участвующие в сомнительных схемах агитации 3
На предвыборную «горячую линию» поступают сообщения о попытках подкупа избирателей в Пскове
17 августа 2017
На предвыборную «горячую линию» поступают сообщения о попытках подкупа избирателей в Пскове 16
Ремонт пунктов пропуска на Северо-Западе потребовал начать Владимир Путин
16 августа 2017
Ремонт пунктов пропуска на Северо-Западе потребовал начать Владимир Путин
Предложения по развитию транспортной логистики СЗФО представил Андрей Турчак на совещании с Владимиром Путиным
16 августа 2017
Предложения по развитию транспортной логистики СЗФО представил Андрей Турчак на совещании с Владимиром Путиным

Идет загрузка...