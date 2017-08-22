Виктор Антонов о подкупе избирателей: Всё это грязно и некрасиво

17:56, 22 августа 2017, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов прокомментировал Псковскому агентству информации ситуацию с сообщениями о подкупе избирателей кандидатами от «Справедливой России» накануне выборов в Псковскую городскую Думу.

«Чем ближе выборы, тем чаще случаются какие-то криминальные или полукриминальные вещи, такое уже бывало. Понятно, что идёт борьба между партиями, между личностями, а вот насколько она корректна и законна - не мне судить. Вообще всё это грязно и некрасиво. Пусть разбираются те, кто должен этим заниматься: избирательная комиссия и правоохранительные органы», - подчеркнул Виктор Антонов.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.