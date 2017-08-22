Пётр Алексеенко считает покупку голосов избирателей на выборах в Пскове агитацией в рамках закона

14:57, 22 августа 2017, ПАИ

Первый секретарь псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко не считает действия лиц, обещающих заплатить 2 тысячи рублей избирателю, который сам проголосует за определённого кандидата и убедит сделать это ещё одного человека, незаконными. «Агитация вся законная, когда в рамках избирательного права. На агитацию даже деньги отпускаются, есть такая строка в финансовом отчёте любой избирательной кампании - «Расходы на агитацию», - заявил Пётр Алексеенко корреспонденту Псковского агентства информации.

«Это законная агитация. Я так считаю, и все так считают», - подчеркнул лидер псковских коммунистов. Поданную же главой Пскова жалобу в ТИК он назвал «истерикой». «У нас есть строка расходов на агитацию. Мы должны её использовать, - повторил он. - За агитацию деньги предусмотрены, мы платим, то, что это не законно, это мнение Ивана Николаевича [Цецерского]».

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы. Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступили уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.