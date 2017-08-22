Александр Котов: Подкуп избирателей относится к разряду чрезвычайных происшествий на выборах

15:56, 22 августа 2017, ПАИ

Подкуп избирателей – это «серьезнейшее преступление», которое «относится к разряду чрезвычайных происшествий на выборах», считает секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Об этом он заявил в эфире одной из псковских радиостанций.

«Схема проста: избирателю предлагают за 1000 рублей проголосовать за конкретных кандидатов. Есть некие договоры с агитаторами вроде бы на проведение агитации, но прилагаемая инструкция говорит о том, что каждый агитатор на основании договора получает 2000 рублей, из которых 1000 отдает тому, кого привел на участок, а 1000 оставляет себе», - рассказал Александр Котов.

«Можно говорить, что это не подкуп, а правильная юридически схема, но мы понимаем, что это не так, и речь идет о банальном подкупе избирателей», - считает лидер регионального отделения «Единой России». «Над этим работают правоохранительные органы, и я надеюсь, что будут установлены доказательства того, что это не что иное как подкуп», - добавил он.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы. Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.

«Из документов, которые сегодня есть в ТИКе, облизбиркоме и в правоохранительных органах, недвусмысленно следует, что ноги растут от «Справедливой России». Посмотрим, чем закончится проведение следственных действий», - также сообщил Александр Котов.

По его мнению, «если бы в ТИК не были представлены документы, это продолжалось бы дальше и получило гораздо более широкий охват, причем, не только в Пскове, но и по всей области»: «Везде, где сегодня есть кандидаты от «Справедливой России», могла работать такая схема».