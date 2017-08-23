Константин Вилков об информации о подкупе избирателей: Честно бороться с «Единой Россией» оппозиция, видимо, не может

10:35, 23 августа 2017, ПАИ

«То, что «Справедливая Россия» и КПРФ, - а ко мне с таким предложением приходили от КПРФ, - предлагают такую завуалированную скупку голосов – это очень мерзко и противно», - заявил лидер регионального отделения партии «Родина», кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Константин Вилков. «Честно бороться с «Единой Россией» оппозиция, видимо, не может», - констатировал он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Но нужно посмотреть, кто понимает этот шум. Это, в первую очередь, «Единая Россия». Они сами работают не совсем честным способом. У нас есть информация, что некоторые кандидаты тоже планируют покупку голосов», - добавил Константин Вилков.

Он пояснил, что несмотря на наличие такой информации, «Родина» не намерена обращаться по этому поводу в избирком или же правоохранительные органы. «У них свой путь, у нас свой. Пускай они этим занимаются», - пояснил лидер регионального отделения партии.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.