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Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове

Следственным отделом по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится проверка по сообщению о преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав, соединенное с подкупом). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Из материала проверки по заявлению одного из кандидатов в депутаты на выборы в Псковскую городскую Думу 6-го созыва следует, что в период избирательной кампании кандидатами, выдвинутыми партией «Справедливая Россия», нарушаются условия проведения предвыборной агитации. Речь идет о действиях, которые содержат «признаки подкупа избирателей, а именно обещаний произвести вознаграждение избирателей в зависимости от итогов голосования за них».

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили ПАИ представители СУСК.

«Квалифицированный состав рассматриваемого преступления (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ) предусматривает в качестве одного из объективного признака способ его совершения – подкуп, под которым рассматривается обещание или предоставление предметов, ценностей, денежных средств, оказание услуг имущественного характера или иных имущественных выгод. Максимальный срок лишения свободы за данное преступление составляет 5 лет», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.  

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