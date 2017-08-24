Геннадий Бубнов: Подкуп избирателей я осуждаю и презираю

11:29, 24 августа 2017, ПАИ

Член регионального отделения КПРФ, экс-вице-спикер Псковского областного Собрания Геннадий Бубнов прокомментировал Псковскому агентству информации ситуацию с сообщениями о подкупе избирателей кандидатами от «Справедливой России» накануне выборов в Псковскую городскую Думу.

«Я коммунист с более чем 50-летним стажем. Наша партия никогда в жизни этим не занималась, а наоборот ловила таких людей. У нас вообще денег нет - один язык. Я не знаю, что там делает «Справедливая Россия», на это есть правоохранительные органы, они будут разбираться. Если подкуп на самом деле был, то я это дело презираю и осуждаю. А был ли он на самом деле - не знаю, я одной стороне никогда не верю», - сообщил Геннадий Бубнов.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.