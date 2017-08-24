Наталья Никифорова о подкупе избирателей: Не надо надеяться, что после выборов эти тысячи продолжат раздавать

13:56, 24 августа 2017, ПАИ

Председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова призвала псковичей осторожно относиться к кандидатам, которые, которые предлагают деньги на отданный за них голос на выборах в Псковскую городскую Думу. «Не надо надеяться, что и после выборов эти тысячи продолжат раздавать, - заявила она корреспонденту Псковского агентства информации. - Надо понимать, что если кандидаты с лёгкостью расстаются с деньгами, то откуда у них эти деньги. Простые люди трудятся, с трудом добывают деньги, а есть кандидаты, которые раздают деньги мешками».

«Избирателями нужно понимать, что сегодня твоя стоимость определяется в тысячу или три тысячи рублей, но больше ты ничего не увидишь от этих кандидатов. Я уверена, что двери для людей закроются, такие кандидаты забудут про избирателей на следующий день», - считает Наталья Никифорова.

Она обратила внимание псковичей на то, что следует поинтересоваться, откуда взялись деньги, возможно, это «чьи-то невыплаченные зарплаты, не перечисленные налоги». «Надо спросить, кто стоит за этими кандидатами, что они сделали для людей округа, от которого идут на выборы», - сказала руководитель регионального отделения Союза женщин России.

Она подчеркнула, что нужно понимать, зачем такие люди идут во власть. «Если кандидат идёт на такие меры, значит, он рассчитывает, придя во власть, отбить затраченные деньги, идёт за выгодой, а не для того, чтобы бороться за интересы нашего народа», - заключила Наталья Никифорова.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.