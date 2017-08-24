Небывалые ливни в Псковской области глазами ее жителей (ФОТО, ВИДЕО)

17:36, 24 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 24 августа, как и предсказывали накануне синоптики, на Псковскую область обрушились сильнейшие ливни. В отдельных муниципалитетах наблюдается затопление проезжей части улиц. Исключением не стал и областной центр. Ранее сообщалось, что в Пскове на борьбу со стихией брошены более 60 работников коммунальных служб и 15 единиц специальной техники для откачки воды. Псковское агентство информации собрало фотографии и видео природной стихии, которые пользователи разместили на своих страницах в соцсетях.



Фото: Фото из социальных сетей



Фото: Фото из социальных сетей



Фото: Фото из социальных сетей







Фото: Фото из социальных сетей



Фото: Фото из социальных сетей



Фото: Фото из социальных сетей



Фото: Фото из социальных сетей







Кроме того, сегодня произошел размыв дорожного полотна на дороге Неелово - Кудина Гора - Печоры.

Кстати, еще 23 августа в Печорах после продолжительного дождя под водой также оказались центральные улицы города.



Фото: Фото из социальных сетей



Фото: Фото из социальных сетей



Фото: Фото из социальных сетей



Фото: Фото из социальных сетей



Фото: Фото из социальных сетей









Напомним, сегодня в комментарии ПАИ руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова сообщила, что Псковская область приближается к опасному уровню осадков. «Это неблагоприятное явление, о нём все службы были предупреждены, но это ещё не опасное явление. Получится ли опасное явление сегодня - более 50 мм осадков - мы узнаем вечером. Вероятность есть», - подчеркнула специалист.

Кроме того, Тала Нещадимова уточнила, что по погнозам дождь прекратится к середине дня 25 августа.