Елена Бибикова: Проплата так называемого агитаторства - явный подкуп

15:45, 28 августа 2017, ПАИ

Сенатор Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова прокомментировала Псковскому агентству информации ситуацию с сообщениями о подкупе избирателей кандидатами от «Справедливой России» накануне выборов в Псковскую городскую Думу.

«У меня к этой ситуации однозначное отношение: это совершенно недопустимо! - подчеркнула Елена Бибикова. - Выборы - давний институт, многие люди через него проходили, но таких открытых попыток подкупа избирателей просто не было. Считаю это неправильным. Те, кто пойдут голосовать, должны понимать, что эта проплата так называемого агитаторства - явный подкуп. А необходимо это, чтобы прийти к власти и затем решать свои вопросы. Считаю такую форму работы недопустимой со стороны любого кандидата».

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.