Безобразием назвал подкуп избирателей Анатолий Копосов

16:44, 28 августа 2017, ПАИ

Безобразием назвал подкуп избирателей в целом вице-спикер Псковского областного Собрания Анатолий Копосов. «О прямых подкупах я сейчас не могу ничего сказать. Хотя считаю что это безобразием», - сказал он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя ситуацию с сообщениями о подкупе избирателей кандидатами от «Справедливой России» накануне выборов в Псковскую городскую Думу.

«Фактически подкупом в той или иной мере, к сожалению, всегда занимаются перед выборной кампанией, когда не делается всё, что обещали в течение всего созыва, а перед выборами что-то мажется клеется, асфальтируется, запыпается, делаются какие-то площадки и так далее», - сказал Анатолий Копосов. Он добавил, что есть множество фактов, когда люди приходят к власти и забывают про своих избирателей, занимаясь своими делами.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.