Светлана Баранова: В Псковской области не отмечается рост числа иностранных туристов

17:46, 28 августа 2017, ПАИ

В Псковской области не отмечается рост числа иностранных туристов, сообщила Псковскому агентству информации председатель Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре Светлана Баранова.

«Не думаю, что кто-то в Псковской области в этом году принял больше туристов, чем в прошлом», - отметила специалист.

По её словам, рост количества туристов, особенно из Китая, из Ирана, который стал безвизовым, наблюдается в основном в столицах. «Мы оказались вне потока китайских туристов, хотя Псков, как город, входящий в «красный пояс», китайцев бы заинтересовал. У нас два хороших музея Ленина, но мы их не продвигаем на китайском рынке, потому что существующий бюджет на развитие туризма в регионе не позволяет этим заниматься», - подчеркнула Светлана Баранова.

Она также уточнила, что Псков в глазах иностранцев - типично русский город с большим количеством церквей. «К тому же Псков - не самое удобное место прибытия. У нас один-единственный поезд из Москвы, автобусное сообщение с Петербургом, дорога до которого оставляет желать лучшего. Трасса однополосная, до Гатчины бесконечная пробка, поэтому турист, скорее, выберет для поездки Великий Новгород. Туда из столиц ехать ближе, да и, по мнению туриста, он увидит там то же самое, что и в Пскове. Это мы осознаем, что Псков и Новгород - два совершенно разных города», - констатировала Светлана Баранова.

Она обратила внимание, что в условиях нынешнего курса валют постоянными туристами в Пскове могут стать ближайшие соседи из Эстонии и Латвии. «Думаю, каждый пскович наблюдал, что у крупных гипермаркетов на выходных останавливаются сразу несколько автобусов с иностранными номерами. Много эстонцев, латышей, которые приезжают на собственных автомобилях за более дешевыми продуктами. Это неорганизованный туристический поток, а индивидуальные выезды. От коллег из отелей я знаю, что хорошие гостиницы наблюдают всплеск интереса к себе со стороны иностранцев. Партнер из Таллина отмечал, что коллеги не верят его рассказам о том, что за три ночи в отеле «три звезды» он заплатил всего 100 евро», - рассказала Светлана Баранова.

По её словам, по-прежнему въездной поток в Россию ограничивается визовым режимом. «Вот Иран выстрелил на 30%, потому что возможен безвизовый обмен. Для иностранца российская виза обойдется в 100 евро, а это сумма дешевого авиаперелета или автобусного тура в Европе. В этом отношении чаша весов склоняется не в пользу России и тем более не в пользу Пскова», - подытожила эксперт.