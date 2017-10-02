Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года

13:20, 02 октября 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на реконструкцию недостроенной гостиницы «Интурист» (Ольгинская набережная, 7/1) для размещения общежития Псковского государственного университета. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 447 млн 507 тысяч 500 рублей, средства предусмотрены в федеральном бюджете. Лимит финансирования на 2017 год составляет 50 млн рублей, на 2018 — 397 млн 507 тысяч 500 рублей. Срок выполнения работ — до 20 декабря следующего года.

Техническим заданием предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ с приспособлением существующего объекта, ранее запроектированного как здание для приема иностранных туристов на 320 мест, для современного использования под общежитие ПсковГУ.

Подрядчику предстоит восстановить нарушенный защитный слой бетона несущих монолитных стен и перекрытий, поврежденную арматуру отдельных монолитных балок и стен. Также необходимо выполнить реконструкцию кровли, недостроенной канализационной насосной станции перекачки, работы по утеплению и облицовке фасада, устройству внутренних и наружных сетей, перепланировку помещений, заполнить оконные и дверные проемы.

Напомним, приспособить здание главного псковского «долгостроя» под кампус предложил губернатор области Андрей Турчак. В ходе визита в Псков в декабре 2015 года идею поддержал тогдашний министр образования и науки Дмитрий Ливанов. В результате Правительство РФ по обращению областных властей оказало финансовую помощь региону в выкупе здания, выделив 270 млн рублей.