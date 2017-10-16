Иван Цецерский: Участники конкурса на пост сити-менеджера Пскова понимают, что врио губернатора не безразлично, кто его займёт

15:38, 16 октября 2017, ПАИ

«Сами участники конкурса прекрасно понимают, что врио губернатора, которому придется работать в тесном контакте с местной администрацией, не безразлично, кто будет главой администрации Пскова», - заявил глава города Иван Цецерский, комментируя признание конкурса на замещение должности сити-менеджера несостоявшимся. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, что сегодня, 16 октября, комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пскова рассмотрела заявления об отзыве документов от четырёх из пяти кандидатов. Среди тех, кто снял свою кандидатуру и врио главы администрации города Игорь Калашников, который занимал пост сити-менеджера с 2013 года.

Иван Цецерский назвал правильным решение кандидатов об отзыве своих документов. «Врио губернатора необходимо время для оценки кандидатур, выработки своей позиции и принятия некоего предложения в адрес депутатского корпуса Псковской городской Думы, чтобы была поддержана согласованная кандидатура, устраивающая и депутатов гордумы, и руководителя региона», - подчеркнул он.

Глава Пскова напомнил, что аналогичная ситуация была в городе в 2009 году, когда врио губернатора Псковской области был назначен Андрей Турчак.

Ранее сообщалось, что 12 октября президент России Владимир Путин принял отставку Андрея Турчака с поста губернатора и назначил врио главы региона Михаил Ведерникова.