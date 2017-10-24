Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС

14:07, 24 октября 2017, ПАИ

Псковский фермер Анвар Зуфаров не смог провести одиночный пикет в знак протеста против действий Федеральной миграционной службы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Спустя несколько минут после того, как фермер встал напротив здания ФМС (Петровская, 51) сотрудники полиции объяснили ему, что он не может проводить пикетирование, так как не является гражданином России. При этом он неожиданно для себя смог получить вид на жительство в РФ: оказалось, что его документ уже готов и ждал его в ФМС.

Ранее Анвар Зуфаров сообщил в соцсетях, что намерен начать бессрочную акцию протеста напротив офиса УФМС. Он пояснил, что до сих пор не получил вид на жительство, хотя ему, как носителю русского языка, положена упрощенная процедура сроком до 2 месяцев.

Фермер сдал документы для получения вида на жительство в Российской Федерации 20 июля. Это стало возможным после того, как заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Евгений Ревенко обратился в МВД с запросом о том, почему Анвар Зуфаров на протяжении нескольких лет не может получить российское гражданство.

Получив вид на жительство, Зуфаров может претендовать на гражданство РФ. До этого он не мог отлучаться с места своей временной регистрации в Печорском районе дольше, чем на неделю, что существенно ограничивало его возможности.

Отметим, что не так давно фермер стал героем публикации журнала Forbes «Пармезан от патриота: как сделать бизнес на санкциях», посвященной российским сыроварам. «Российские антисанкции изменили жизнь известного блогера, руководителя сырзавода, бывшего ведущего корпоративов и строителя, который делал купола для храмов. Теперь все они варят сыр зарубежных сортов для россиян», - говорится в статье.