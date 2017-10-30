23 ноября в Пскове состоится конкурс на замещение должности сити-менеджера

15:06, 30 октября 2017, ПАИ

Конкурс на замещение должности главы администрации Пскова состоится 23 ноября. Он пройдет в два этапа: с 10:00 до 11:00 конкурсную процедуру пройдут документы кандидатов, с 11:00 стартует второй этап, в котором кандидаты примут личное участие. Такое решение было принято сегодня, 30 октября, на первом заседании комиссии для проведения конкурса на замещение должности сити-менеджера, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, на очередной 2-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва (ПГД) депутаты решили вопрос о проведении повторного конкурса на замещение должности главы администрации Пскова.

Согласно порядку проведения конкурса, общее число членов комиссии - шесть. Половина из них назначена Псковской городской Думой, половина - губернатором Псковской области. Членами конкурсной комиссии от гордумы являются: председатель - глава Пскова Иван Цецерский, секретарь - Ольга Фёдорова, член комиссии - Сергей Барабанов.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Пскова будет вестись со 2 по 16 ноября с 16:00 до 18:00 по адресу улица Некрасова, 14 (зал заседаний). Прием ведет секретарь комиссии, депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова.

Напомним, что первый конкурс, приём документов на который производился до 11 октября, был признан не состоявшимся, поскольку четверо из пяти претендентов на вакансию написали заявления об отзыве своих документов. Свои кандидатуры сняли Андрей Горюнов, Иван Мешков, Вадим Петрухин и исполняющий обязанности сити-менеджера Игорь Калашников. Тогда Иван Цецерский назвал решение кандидатов правильным, пояснив, что «врио губернатора необходимо время для оценки кандидатур, выработки своей позиции и принятия некоего предложения в адрес депутатского корпуса Псковской городской Думы, чтобы была поддержана согласованная кандидатура, устраивающая и депутатов гордумы, и руководителя региона».