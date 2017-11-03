Псковский политкалендарь: октябрь 2017 года

23:48, 03 ноября 2017, ПАИ

Накануне юбилея судьбоносных для России и всего мира событий октября 1917-го года в Псковской области произошла своя, маленькая но важная революция, запустившая маховики перемен практически во всех сферах жизни региона. Действующий губернатор досрочно покинул свое кресло, уйдя на повышение в Москву, а главой области впервые был назначен человек, ранее не имевший никакого отношения к региону. Одна часть местных элит погрузилась в прострацию, другая - принялась искать возможность получить выгоду в мутной воде перемен. При этом наблюдателей не оставляет чувство дежавю: в похожем состоянии область пребывала весной 2009 года, когда губернатором был назначен Андрей Турчак. Совпадают даже детали: в Пскове отменен конкурс на должность сити-менеджера Пскова, а в Гдовском районе «Единая Россия» рискует проиграть выборы. Подробности — в традиционном обзоре Псковского агентства информации.

Никогда такого не было

С начала октября федеральные СМИ и анонимные телегам-каналы со ссылкой на источники в руководстве «Единой России» и администрации президента сообщали, что Андрей Турчак готовится покинуть пост псковского губернатора, чтобы стать секретарем Генсовета «партии власти», который должен стать вакантным в результате многоходовой комбинации внутри федеральной «Единой России». В качестве преемника на посту главы региона уверенно называли сенатора от Псковской области, давнего соратника г-на Турчака, Александра Борисова.

Сам Андрей Турчак не подавал виду, что его и область ждут судьбоносные перемены, публично озвучивая связанные с регионом планы на будущее. Еще за два дня до отставки он призывал областных чиновников подтянуть к зиме физическую форму, обещая лично принять у них зачеты по ГТО.

В то время, как глава региона хладнокровно хранил молчание, у многих возникло ощущение, что шумиха в СМИ призвана сорвать планы Турчака и тех, кто его протежировал. Очевидно, что такого рода деликатные вопросы любят тишину кабинетов. Истерия вокруг гипотетической отставки достигла накала, когда анонимные источники стали сообщать, что кадровая рокировка не удалась из-за противодействия действующего секретаря генсовета Сергея Неверова и председателя партии Дмитрия Медведева.

В результате, «никогда такого не было, и вот опять»: 12 октября жителям региона как снег на голову обрушилась новость о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Андрея Турчака с поста псковского губернатора в связи с тем, что последний написал заявление «по собственному желанию». А несколько часов спустя Дмитрий Медведев назначил Турчака и. о. секретаря генсовета партии. Однако временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области стал не анонсированный Борисов, а Михаил Ведерников, который до этого являлся заместителем полпреда президента в СЗФО, курировавшим Калининградскую область и псковичам был чуть менее чем незнаком.

Все это стало полной неожиданностью для старожилов местной политической сцены. Во-первых, впервые в новейшей истории Псковской области бывший губернатор не проиграл выборы и не потерял место в результате политической борьбы, а, не дожидаясь окончания срока, ушел на очевидное повышение. А во-вторых, впервые же главой региона стал человек, до этого с ним вообще никак не связанный.

Без резких движений

Известно о г-не Ведерникове очень немногое: родился в 1975 году в Выборге. В 2000 году вступил в партию «Единство» (позднее преобразованную в «Единую Россию) и стал первым заместителем председателя регионального отделения общественного движения «Молодежное Единство» Ленинградской области (на этой почве он познакомился с Андреем Турчаком, который в середине 2000-х курировал в «Единой России» молодежную политику и возглавлял «Молодую гвардию»). С 2010 по 2017 год работал в администрации президента РФ. В том числе в полпредствах: сперва в Северо-Кавказском, а затем в Северо-Западном федеральном округе.

Область замерла в ожидании перемен: политических, кадровых, медийных. Местные политики спешно искали общих знакомых с врио, обзванивая Петербург, Калининград и Северный Кавказ.

Уже 13 октября состоялось официальное представление врио. Полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов отрекомендовал своего бывшего зама как человека опытного и надежного, который оперативно исполнял все возложенные на него поручения, причем «не поверхностно, а с глубоким пониманием». Г-н Цуканов признал, что «Псков – непростой регион», но выразил уверенность, что у врио губернатора «есть время заручиться поддержкой жителей». Тем более, многое для того, чтобы область стала «попроще», уже сделано его предшественником.

Сам Михаил Ведерников, обращаясь к чиновникам, политикам и общественникам, заявил: «Псковская область - регион для меня новый, рассчитываю на вашу поддержку, чтобы максимально быстро погрузиться в проблематику и начать работу». А кроме того, пообещал руководствоваться в своей работе «принципом преемственности» и не совершать «резких кадровых изменений».

По сути, г-н Ведерников не сказал ничего конкретного. И этим только подлил масла в огонь слухов, догадок и кривотолков о том, как будет строиться его работы, на кого он опирается и с кем связан.

Оставшуюся половину октября врио губернатора посвятил вхождению в курс дел. Он встретился с вице-губернаторами, с руководителями профильных комитетов администрации, с главами крупнейших муниципалитетов, фракциями регионального парламента.

Надо полагать, что Михаилу Ведерникову должны быть доступны «объективки» на региональных политиков и чиновников, а также обзоры ситуации в различных сферах жизни региона и аналитические выкладки по ключевым проблемам и вопросам. Всем этим его должно обеспечивать «родное» полпредство в СЗФО.

Кроме того, по информации ПАИ, в регионе работают сразу несколько групп, исследующих политическое пространство области с помощью экспертных интервью и других социологических инструментов.

На разрыв

Представители оппозиции приняли врио весьма доброжелательно, озвучив надежды на конструктивное сотрудничество на благо области. Лидеры «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ заявили, что готовы поддержать Михаила Ведерникова в его первых шагах на посту руководителя региона и в свою очередь рассчитывают на то, что новый глава будет прислушиваться к ним. А главный либерал-демократ Псковской области Антон Минаков даже отметил, что неплохо было бы учесть интересы оппозиции при распределении постов вице-губернаторов в администрации г-на Ведерникова.

Исключение составил разве что лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Если с каждым из предшественников Ведерникова — Михаилом Кузнецовым и Андреем Турчаком — у главного «яблочника» региона был «конфетно-букетный период», когда казалось, что сотрудничество возможно, то на этот раз г-н Шлосберг сходу обозначил непримиримость своей позиции.

Складывается ощущение, что Лев Шлосберг намерен форсировать конфликт с новым руководителем региона, чтобы на этой волне стать его главным публичным оппонентом и начать свою избирательную кампанию, для которой традиционно потребуется внимание федеральных СМИ и средства сторонников, в первую очередь столичных.

Озвучив уже 12 октября намерение участвовать в губернаторских выборах, г-н Шлосберг заявил: «Очередной губернатор-варяг - не выход из положения. Я не верю в губернаторов-варягов, это бессмысленно для области. Чужие люди чужой дом не восстановят. Подтверждаю, что буду в 2018 году баллотироваться в губернаторы. Псковской области нужен псковский человек во главе региональной власти».

Кроме того, лидер «Яблока» призвал г-на Ведерникова «открыто и публично сказать, что ему досталось очень тяжелое наследство, что предшествующая администрация допустила серьезнейшие ошибки». «Если же он (...) будет вести, как он сказал на своем представлении «политику преемственности», то ничего хорошего эта политика жителям Псковской области не принесет», - озвучил Лев Шлосберг свой «приговор».

При этом ассоциирующиеся с «яблочником» СМИ начали активную кампанию в отношении Михаила Ведерникова, язвительно комментируя его действия в публикациях, а в соцсетях зачастую действуя и вовсе «на грани фола».

Между тем, за ситуацией в области пристально следят и из-за ее пределов. В конце октября члены команды опального олигарха Михаила Гавунаса вновь начали муссировать тему его возвращения в регион. И даже разместили в соцсетях провокационное фото, на котором г-н Гавунас запечатлен со своим ближайшим сподвижником Николаем Рассадиным на фоне автобуса «Псков - Петербург», якобы «где-то под Стругами Красными». На самом же деле, как сообщалось, встреча с целью сверки часов прошла в Эстонии, недалеко от псковской границы.

Судя по всему, уход Андрея Турчака и смену власти в регионе Михаил Гавунас попытается использовать для того, чтобы решить вопрос со своим возвращением с исторической родины в Псков. Ну а пока что прощупывает реакцию новых властей и правоохранителей, а также подает сигналы местным элитам, когда-то чуть ли не поголовно входившим в орбиту его влияния.

Место встречи

Один из октябрьских уикендов Михаил Ведерников посвятил посещению наиболее знаковых (и одновременно проблемных) строек и объектов региона.

В их число вошли строительные площадки новой школы и путепровода в Великих Луках, а также перинатального центра в Пскове. Везде Михаил Ведерников обещал взять работы под личный контроль и подвергал уничижительной критике тех, по чьей вине они идут не в соответствии с графиком.

«Сегодня я вижу невыполнение поручения президента и игнорирование проблемы со стороны контрольных органов. О ней известно давно, подрядчик регулярно обращается с письмами, документами. Но никакого реагирования нет. Будем исправлять, потому что дальнейшая задержка строительства перинатального центра в Пскове недопустима», — в частности, заключил он по итогам визита на главную медицинскую стройку региона.

В конце октября Михаил Ведерников провел рабочие встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец, генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой. Речь шла в том числе о пресловутом перинатальном центре: проект курирует «социальный» вице-премьер г-жа Голодец, «Ростех» выступает в качестве заказчика, роль Минздрава и так очевидна.

Завершение строительства и ввод в строй перинатального центра — пожалуй, главная на данный момент задача для врио в череде доставшихся от предшественника дел. И ее решение вполне способно стать его первой победой в регионе.

Еще одна более чем актуальная для региона и его нового руководителя встреча состоялась в Минфине. С заместителем министра финансов Леонидом Горниным Михаил Ведерников обсудил методы погашения государственного долга Псковской области, уменьшения доли коммерческих кредитов, а также перспективы развития регионального бюджета.

Учитывая закредитованность области, это в высшей степени важный вопрос для нового главы. Ведь ему остро необходимы ресурсы для того, чтобы начать писать собственную «летопись славных дел». Есть надежда, что проблему действительно удастся сдвинуть с мертвой точки: в аккурат в последний день октября Владимир Путин дал поручение правительству РФ принять меры для снижения объёма коммерческой задолженности регионов до уровня не более половины их собственных доходов.

В любом случае очевидно, что в ближайшее время г-ну Ведерникову предстоит немало таких «фандрайзинговых» встреч: новоиспеченному главе региона надо наращивать «федеральную проходимость» (а именно это качество Андрея Турчака называл для региона ключевым представлявший его в 2009 году в качестве губернатора тогдашний полпред Илья Клебанов), демонстрируя местным элитам и простым жителям свой лоббистский вес. И вероятно, что это у него действительно получится: федеральным министерствам и ведомствам наверняка даны установки поддержать новоиспеченных губернаторов-«технократов», в том числе и псковского.

Добавим, что в октябрьском графике врио псковского губернатора были и менее очевидные конфиденты. В частности, на своей странице в соцсети Instagram он сообщал о встречах с гендиректором «Ленфильма» Эдуардом Пичугиным и гендиректором агентства «ТАСС» Сергеем Михайловым. Речьшла о том, чтобы сделать Псковскую область глобальной «съемочной площадкой» и улучшить имидж региона в информационном пространстве.

Складывается впечатление, что Михаил Ведерников мобилизует свои личные связи, чтобы что привести в регион какие-то новые, пусть и локальные, проекты, которые позволят ему успешно стартовать на новом поприще.

Новые и старые

Ведерников, как и обещал, не стал форсировать кадровые перестановки в администрации: хотя последние неминуемы, судя по информации о том, что как минимум один вице-губернатор, Максим Жаворонков, намерен покинуть регион вслед за экс-губернатором.

Г-н Жаворонков – ключевой игрок команды Андрея Турчака, курирующий в администрации множество направлений, от работы аппарата, взаимодействия с силовиками и внутренней политики до медиа, спорта и информационных технологий. И его отставка может серьезно встряхнуть регион и потребует от врио мобилизации значительных кадровых ресурсов: в области или за ее пределами. Не факт, что найдется кто-то один, способный заменить «человека-оркестра» Максима Жаворонкова на все 100%.

Имена претендентов на то, чтобы взять на себя хотя бы часть его полномочий, уже озвучиваются. К примеру, внутренней политикой, по мнению наблюдателей, мог бы заняться вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко, в резюме которого уже есть должность «политического» вице-губернатора. Тем более, по слухам, г-н Остренко в свое время уже пересекался с Михаилом Ведерниковым в ходе одной из региональных выборных кампаний.

Скептики, впрочем, отмечают, что для того, чтобы претендовать на эту должность, Виктору Остренко сперва надо успешно завершить кампанию по выборам главы Гдовского района, подробнее о которой – ниже.

Пока что же г-н Ведерников привел в псковский Дом Советов лишь одного нового человека: Дарью Яковлеву, являющуюся советником врио псковского губернатора по взаимодействию со СМИ. Г-жа Яковлева, судя по имеющейся информации, начала работать с Михаилом Ведерниковым не так давно: в бытность его представителем полпредства в Калининградской области. В настоящее время именно она координирует работу пресс-службы областной администрации. Но в целом стороннему наблюдателю пока трудно понять, кто и за что сейчас отвечает в медиаблоке администрации.

Город на паузе

Смена губернатора также оказала кардинальное влияние на расклады в кампании по назначению сит-менеджера Пскова. Напомним, 16 октября специальная комиссия должна была провести собеседования с пятью кандидатами, выдвинувшимися на соискание должности. Однако четверо из них, включая действующего и. о. сити-менеджера Игоря Калашникова, отозвали свои заявления. Сам г-н Калашников пояснил это тем, что подал документы «не подумав».

«Участники конкурса прекрасно понимают, что врио губернатора, которому придется работать в тесном контакте с местной администрацией, не безразлично, кто будет главой администрации Пскова», - пояснил глава города Иван Цецерский. «Врио губернатора необходимо время для оценки кандидатур, выработки своей позиции и принятия некоего предложения в адрес депутатского корпуса Псковской городской Думы, чтобы была поддержана согласованная кандидатура, устраивающая и депутатов гордумы, и руководителя региона», - подчеркнул он.

Новый конкурс должен состояться в конце ноября. Псковские коммунисты предложили было не допускать на него тех, кто снял свои кандидатуры при «попытке № 1» (единственный, кто этого не сделал — депутат гордумы от КПРФ Сергей Федоров). Однако им разъяснили, что такого рода ограничения законом не предусмотрены.

Возникший в Пскове «переходный период» может быть использован для «перезагрузки» ситуации с назначением сити-менеджера. Не зря Иван Цецерский, комментируя случившееся, напомнил, что «аналогичная ситуация была в городе в 2009 году, когда губернатором Псковской области был назначен Андрей Турчак». Действительно, тогда острое противостояние вокруг конкурса на пост главы администрации Пскова разрешилось благодаря смене региональной власти.

В любом случае, есть вероятность, что вновь избранный в конце 2017 года сити-менеджер станет «промежуточной» фигурой. Исторические прецеденты, опять-таки, есть: тот же Андрей Турчак достаточно быстро предпринял усилия для того, чтобы поставить на этот пост своего протеже. Похожего шага местные элиты вправе ждать и от нового главы региона.

Впрочем, не стоит забывать, что для начала Михаилу Ведерникову предстоит провести в области кампанию по выборам президента в марте и постараться самому избавиться от приставки «врио» в сентябре 2018 года.

То, что нас объединяет?

Политологи сошлись в единодушном мнении, что Андрей Турчак — единственный глава региона на фоне обильного «губернаторопада» осени 2017 года, кто выиграл от своей отставки, пойдя на несомненное повышение. Ведь секретарь Генерального совета «Единой России» - второй человек в партии, обладающий широкими полномочиями.

Участие на равных в «большой игре», которую в том же политизированном Телеграме окрестили «Турчак.2.0», подчеркивает принадлежность экс-губернатора Псковской области к высшим эшелонам российской политики. Пикейные интернет-жилеты сошлись на том, что Андрей Турчак — равноудален от всех групп влияния на федеральной политической сцене, но при этом пользуется доверием как президента, так и самых разных сил: руководства «ЕР», кремлевских «башен», обеих палат российского парламента. Он единственный из отставленных осенью губернаторов, кто не участвовал в «утешительной» встрече с президентом 2 ноября. Потому что он не «бывший».

Возглавив (пусть и в статусе и. о.) генсовет, он незамедлительно озвучил амбициозные планы: ни много ни мало, «перезагрузить партию». На меньшее, и в самом деле, соглашаться не следует: ведь уже через несколько месяцев Россию ждут президентские выборы, в которых «Единая Россия», безусловно, хотела бы сыграть ключевую роль. Следующая большая задача для единороссов - многочисленные кампании в субъектах РФ, которые пройдут в сентябре 2018 года. В том числе и выборы губернатора Псковской области.

Андрей Турчак начал активную работу на новом поприще. Причем некоторые его шаги до боли напоминают «псковские кейсы». К примеру, встреча и. о. секретаря генсовета с федеральными журналистами точь-в-точь походила на чаепития «без галстуков», которые Турчак в свое время проводил с псковскими СМИ. Да и озвученные новоиспеченным и. о. генсовета «ЕР» тезисы о необходимости выстраивания в партии горизонтальных связей похожи на то, что он говорил и чем занимался в ходе своего первого срока на посту псковского губернатора.

Можно предположить, что это ощущение в дальнейшем только усилится. Ведь в новой команде Турчака будут работать люди, последние 8,5 лет подвизавшиеся в Псковской области. Так, руководителем секретариата и. о. секретаря генсовета уже стал Роман Романов; на пост руководителя Центрального исполнительного комитета претендует Александр Борисов; наконец, федеральные СМИ «отправляют» в аппарат Генсовета «ЕР» либо Совфеда и Максима Жаворонкова.

В бытность г-на Турчака псковским губернатором его команда подчеркивала, что многие политические и политтехнологические инновации, опробованные в регионе, затем находили себе применение на федеральном уровне. Не исключено, что псковичи еще увидят в федеральных кампаниях «Единой России» отголоски хорошо знакомых им идей и приемов.

В конце концов, именно выборы — это «то, что нас объединяет».

Ушел, но остался

Новому губернатору и псковичам в целом Андрей Турчак пообещал оказывать «всяческую поддержку», благо в регионе, напомнил он, «много незаконченных инфраструктурных проектов», а на подходе - Международные Ганзейские дни, которыми политик также намерен заниматься в статусе члена федерального оргкомитета.

Выступая на церемонии представления в качестве врио главы региона Михаила Ведерникова, экс-губернатор многозначительно заявил: «Я никуда не ухожу!» Это можно воспринимать чуть ли не в буквальном смысле: ведь чтобы упрочить свой статус, Андрей Турчак занял пост сенатора от Псковского областного Собрания депутатов.

Уже 25 октября занимавший этот пост с 2009 года давний сподвижник Турчака Александр Борисов добровольно сложил полномочия. И псковские единороссы оперативно передали экс-губернатору вакантный мандат. Для этого ему пришлось несколько дней побыть в статусе депутата регионального парламента: кресло Андрею Турчаку любезно уступил Николай Бурый, рассчитывающий вернуться затем в Собрание.

Не только единороссы, но и некоторые коммунисты, а также либерал-демократы, горячо приветствовали желание Андрея Турчака сохранить связь с Псковской областью: рассчитывая, что его «федеральная проходимость» еще послужит региону. Разумеется, поддержал разыгранную схему и Михаил Ведерников. «Андрей Турчак неоднократно подчеркивал, что регион ему не чужой. Уверен, что статус сенатора и желание помогать региону дадут нам дополнительные возможности по отстаиванию интересов Псковской области на федеральном уровне», - заявил он.

Главное, чтобы у Андрея Турчака хватало времени и сил на решение проблем «породненного» региона. В Совете Федерации Турчаку пророчат, ни много ни мало, пост вице-спикера. А главное — работа в партии потребует от него мобилизации всех ресурсов. Особенно поначалу — когда ему буквально «с колес» придется входить в курс дел в процессе набирающей обороты президентской кампании.

Добавим, что два сенаторских кресла — ресурс, которым традиционно манипулируют главы регионов, покупая союзников или откупаясь от конкурентов. Представителем региональной администрации в Совфеде является Елена Бибикова — старожил местной политической сцены. Вряд ли Михаил Ведерников сейчас заинтересован в том, чтобы менять статус-кво. Но потенциально такой рычаг у него есть.

Гдовское дежавю

На фоне масштабных перемен в региональной политике практически затерялась кампания по выборам главы Гдовского района. До выборов осталось совсем немного: день голосования назначен на 12 ноября. Между тем, по имеющейся информации, кандидат от «Яблока», глава администрации Гдова Юрий Павлов, составляет более чем серьезную конкуренцию ставленнику «Единой России», и. о. главы района Николаю Капитонову.

Старожилы местной политики отмечают возникающее у них чувство «дежавю». Будучи назначенным губернатором Псковской области в 2009 году, Андрей Турчак также столкнулся с близящимися муниципальными выборами, причем в ряде районов очевидно проваленными командой его предшественника. В этой ситуации он счел за лучшее дистанцироваться от заваренной его предшественниками каши. И в том же Гдовском районе победил кандидат, выдвинутый «Справедливой Россией».

В ноябре 2017 года ситуация с победой оппозиционного кандидата вполне может повториться. На сентябрьских выборах в районные собрания «Единая Россия» в Гдовском районе показала свой худший результат в регионе: 40,5%. «Яблоко» же, напротив, поставило тут рекорд, набрав 26,99%, а также проведя кандидатов в 2 из 6 одномандатных округов. Ко всему прочему, как сообщают из «полей», кампания гдовского кандидата-единоросса финансируется «по остаточному принципу».

Михаил Ведерников не стал принимать сколько-нибудь активное участие в этих выборах. Публично поддержать Капитонова убедили лишь депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского, посетившего район и встретившегося с местными коллективами. Во что конвертируется этот визит — станет понятно уже скоро. Но в любом случае «гдовская политическая аномалия», похоже, имеет все шансы сохраниться.

* * *

«Эпоха перемен» в Псковской области наступила надолго. В ближайшие месяцы в регионе неминуемы встряски во всех сферах жизни. Тем более на носу — президентская кампания, да и до выборов губернатора Псковской области остается совсем немного. Можно надеяться, что в регионе будет нескучно и найдется достаточно материала для политических обзоров. Но об этом — в новых выпусках «Политкалендаря».