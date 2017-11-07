Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города

16:24, 07 ноября 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский попросил усилить работу сотрудников правоохранительных органов для профилактики вандализма в городе. Об этом он сказал на координационном совещании по итогам октября 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы Пскова, в последнее время в городе участились акты вандализма и необходимо активно использовать системы видеонаблюдения для борьбы с ними. Иван Цецерский подчеркнул, что администрация города готова к содействию и рекомендовал задействовать для охраны порядка в центре Пскова народные дружины.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Пскову Дмитрий Чупраков подтвердил, что в этом году увеличилось количество актов вандализма: «Мы делаем корректировку постов, анализ криминогенной ситуации», - сказал он и отметил, что будут внесены предложения по линии ГИБДД.

Напомним, что 5 ноября на здании администрации Псковской области неизвестные нанесли граффити оскорбляющего характера, которое позже оперативно закрасили. Кроме того, неизвестные также нанесли граффити на рекламный баннер, установленный перед зданием администрации со стороны Октябрьского проспекта. А в расположенном на противоположной стороне проспекта Детском парке неизвестные вывернули из земли урны и перевернули малую архитектурную форму.

Кроме того, Дмитрий Чупраков доложил, что в октябре в Пскове были совершены 139 преступлений, 4 правонарушения были связаны с розничной продажей подросткам алкоголя. Всего с начала года таких правонарушений было 60, в прошлом году — 50.