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Спорт

Псковский легкоатлет Павел Караваев начал подготовку к Чемпионату России

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области легкоатлет Павел Караваев находится на сборах в Адлере c 1 по 18 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре. 

Прыгун в длину отметил хорошие погодные и тренировочные условия выезда. «Сейчас у мы делаем общую работу, выполняем объемы, перекатываемся из летнего сезона в зимний. Зимний сезон – короткий, его финальная точка – Чемпионат России в конце февраля, а до тех пор постараюсь принять участие в еще одних сборах, а также в нескольких стартах в Москве, Краснодаре и Волгограде», - рассказал Павел Караваев.

Спортсмен заявил об отсутствии проблем со здоровьем в данный момент. Он планирует постараться появиться в Пскове с неспортивным визитом, если позволит график.

Отметим, на сборах в Адлере П. Караваев посещает матчи футбольного клуба «Автофаворит» из Пскова, выступающего в играх третьего дивизиона Чемпионата страны.

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