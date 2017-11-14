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Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд

«Если он считает, что был «рейдерский захват», то может обратиться в суд и в полицию», - прокомментировал Псковскому агентству информации избранный 10 ноября председателем Псковского обкома профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Денис Терехов заявление своего предшественника на этом посту, Игоря Иванова.

Денис Терехов. Фото пресс-службы Псковского областного совета профсоюзов

Напомним, в письме в редакцию Игорь Иванов сообщил, что считает свое смещение с должности председателя профсоюза «попыткой рейдерского захвата» этой организации. «Полагаю, что всё это происходит из-за того, что я не допустил возможного вывода профсоюзного имущества, когда председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова поменяла Устав областных профсоюзов, сделав организацию не профсоюзной, а общественной», - добавил он.

Ранее ПАИ сообщало, что по мнению облсовпрофа с декабря 2016 года Игорь Иванов являлся нелегитимным председателем профсоюза работников инновационных и малых предприятий Псковской области. Как пояснил заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Хришкевич, сам Игорь Иванов заявлял, что был переизбран на заседании конференции профсоюза работников инновационных и малых предприятий 21 декабря 2016 года. Однако в этом мероприятии не участвовали даже самые крупные первички. Кроме того, по словам Андрея Хришкевича, выяснилось, что якобы выступавшие на конференции от имени первичных организаций люди никогда не состояли в профсоюзе. 

Денис Терехов рассказал ПАИ, что у Игоря Иванова остались печать и документы организации. Новый председатель регионального профсоюза работников инновационных и малых предприятий сказал, что пока не разговаривал со своим предшественником и не знает, готов ли он добровольно вернуть печать. Соответственно, он не смог ответить, готов ли в случае необходимости обращаться в суд и в правоохранительные органы по этому поводу. «Я не принял решение», - заявил он.

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